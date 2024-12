NBA : Écoeuré par Gobert, Wembanyama vide son sac

Pierrick Levallet

Brillant depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama se sait désormais très attendu par ses adversaires. Mais cela n’empêche pas le Français de briller, comme ça a pu être le cas contre les Minnesota Timberwolves dans la nuit de ce dimanche à ce lundi. Le joueur de 20 ans a inscrit 20 points, pris 12 rebonds, mis 7 contres et délivré 5 passes décisives. Mais cette prestation n’a pas été suffisante pour permettre aux San Antonio Spurs de s’imposer (défaite 92-106). La franchise texane n’a rien pu faire pour surprendre la défense des Timberwolves, menée par un grand Rudy Gobert. Victor Wembanyama s’est d’ailleurs livré après ce revers.

«Ils nous ont tout rendu difficile»

« Il faudra revoir le match à la vidéo, mais je pense que la défaite s’explique par un mélange de manque de discipline, de défaut d’exécution et d’avoir eu à faire à une très bonne équipe en face. Minnesota n’a pas défendu de la même façon que lors de notre dernière opposition. Ils nous ont tout rendu difficile. On n’a pas assez été attentif aux détails. On a fait une assez bonne prestation défensive, mais on a raté des tirs » a ainsi confié le phénomène des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Le Parisien.

Les Spurs comptent sur Wembanyama contre les Hawks

Reste maintenant à voir si les San Antonio Spurs sauront se reprendre face aux Atlanta Hawks dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Victor Wembanyama devrait en tout cas faire son maximum pour aider les siens à décrocher une nouvelle victoire. À suivre...