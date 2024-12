NBA : Une grande annonce tombe pour l’entraîneur de Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis un peu plus d’un mois maintenant, Gregg Popovich n’est plus présent sur le banc des San Antonio Spurs. L’entraîneur âgé de 75 ans avait été victime d’un AVC et depuis, son adjoint Mitch Johnson assure l’intérim. Pour la première fois depuis cet événement, l’entraîneur de Victor Wembanyama a donné de ses nouvelles.

Depuis le début du mois de novembre, les San Antonio Spurs doivent faire sans leur entraîneur, Gregg Popovich. En effet, c’est un de ses adjoints, Mitch Johnson, qui officie sur le banc de la franchise texane , l’entraîneur âgé de 75 ans ayant été victime d’un « léger » AVC le 2 novembre dernier, ce dont s'était ému Victor Wembanyama en conférence de presse : « Évidemment qu’il nous manque à tous, nous espérons qu’il va bien. Nous savons qu’il va revenir. Nous savons qu’il va revenir plus tôt qu’il ne le devrait, mais c’est comme ça que ça se passe avec Pop. »

« Je souhaite prendre un moment pour vous faire part de l'immense soutien que nous avons reçu pendant cette période »

Pour la première depuis, Gregg Popovich a pris la parole ce lundi dans un communiqué publié par les San Antonio Spurs : « Ces six semaines ont certainement été inattendues pour ma famille et moi-même. Alors que nous travaillons ensemble à mon rétablissement, je souhaite prendre un moment pour vous faire part de l'immense soutien que nous avons reçu pendant cette période et qui nous a vraiment bouleversés, dans le meilleur sens du terme. »

« Personne n'est plus impatient de me voir revenir sur le banc que les personnes talentueuses qui ont dirigé mon processus de rééducation »

L’entraîneur des Spurs n’a en revanche pas donné de date pour son retour. « J'aimerais pouvoir répondre à chacun d'entre vous, mais pour l'instant, permettez-moi de vous dire que ma famille et moi-même vous sommes éternellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants à notre merveilleuse communauté, à l'ensemble de l'organisation des Spurs, ainsi qu'à notre famille et à nos amis. Personne n'est plus impatient de me voir revenir sur le banc que les personnes talentueuses qui ont dirigé mon processus de rééducation. Ils ont vite compris que je n'étais pas du tout entraînable », a ajouté Gregg Popovich.