NBA : «Il nous manque», la sortie émouvante de Wembanyama

Malgré des statistiques encore impressionnantes, avec notamment 9 contres, Victor Wembanyama n'a pas pu empêcher la défaite des Spurs contre les Clippers. Un match que les joueurs de San Antonio ont disputé sans Gregg Popovich, malade. Après le match, le Français a d'ailleurs reconnu que son coach lui avait manqué. Mais il attend son retour avec impatience.

L'inquiétude grandie chez les Spurs. Et elle ne concerne pas la défaite contre les Clippers (104-113), mais bien l'état de santé de Gregg Popovich, absent pour ce match à cause d'un « problème de santé » non divulgué selon ESPN. Le coach de 75 ans est absent « pour une durée indéfinie » ce qui suscite de l'inquiétude, d'autant plus qu'il a eu des soucis cardiaques pas le passé. Ses joueurs ont logiquement eu un mot pour lui après le match.

Popovich a manqué à Wembanyama

C'est notamment le cas de Victor Wembanyama. Auteur de 24 points, 13 rebonds et surtout 9 contres, le pivot français s'est prononcé sur l'absence de Gregg Popovich. « Évidemment qu’il nous manque à tous, nous espérons qu’il va bien. Nous savons qu’il va revenir. Nous savons qu’il va revenir plus tôt qu’il ne le devrait, mais c’est comme ça que ça se passe avec Pop », a-t-il confié dans des propos rapportés par Parlons-Basket. Un avis partagés Mitch Johnson, coach intérimaires des Spurs pendant l'absence de Popovich : « Il est évident que les circonstances sont uniques, mais je pense que c’est ce que nous recherchons le plus de continuité et de familiarité possible. C’est ce que nous savons que Pop voudrait que nous fassions ».

«Évidemment qu’il nous manque à tous»

Le vétéran Chris Paul, arrivé cet été chez les Spurs, a également eu un mot pour son coach : « Lorsque vous entrez dans l’arène, vous savez que vous allez voir cette personne, que vous allez avoir toutes ces habitudes différentes. Dès que quelque chose vient briser la routine, c’est différent, surtout pour quelqu’un comme Pop. Il serait le premier à vous dire de ne pas vous inquiéter pour lui et d’aller jouer ».