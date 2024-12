NBA : «Spécial», il se lâche sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

Il n’aura pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Nommé Rookie of the year la saison passée, le Français continue d’impressionner avec les San Antonio Spurs. Il a d’ailleurs joué un rôle important dans la victoire contre les Portland Trail Blazers ce week-end (116-118), inscrivant 28 points, délivrant 7 passes décisives et prenant 7 rebonds. Chauncey Billups n’a donc pas manqué d’adresser quelques mots concernant le phénomène de seulement 20 ans.

«Il peut jouer à tous les postes»

« Tu peux voir qu’il connaît ses joueurs très très bien. Il peut se contenter de foncer vers le panier et de balancer le ballon parce qu’il sait qu’un coéquipier va faire le cut. Il devient à l’aise avec les défenses adverses. Je ne sais pas comment je le considère. Il peut jouer à tous les postes, il peut défendre tous les postes. Il est spécial, un joueur spécial... » a ainsi confié l’entraîneur des Portland Trail Blazers dans des propos rapportés par Parlons Basket.

Popovich prépare du lourd avec Wembanyama

Reste maintenant à voir jusqu’où Victor Wembanyama ira dans l’histoire de la NBA. Gregg Popovich entend tout cas faire son maximum pour faire progresser le Français le plus possible. « Il a fait un super boulot en étant physique tout au long de la rencontre. Il a été constant, sérieux sur les fondamentaux. C’est une partie de son jeu qu’on veut continuer à faire progresser, et quand il aura développé tout cela, il sera encore plus difficile à jouer » avait d’ailleurs lâché le légendaire coach des San Antonio Spurs après la victoire contre les Portland Trail Blazers. À suivre...