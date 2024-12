Wembanyama : Le coup de gueule de Tony Parker

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Revenu avec les Spurs pour sa deuxième année en NBA, Victor Wembanyama a dernièrement fait l'objet de certaines critiques. En effet, alors que le Français n'hésitait pas à tirer à longue distance, il lui avait été reproché de ne pas bien choisir ses occasions pour marquer à 3 points. De quoi faire réagir Tony Parker, qui est alors monté au créneau pour défendre Wembanyama.

Au cours des dernières semaines, certains avaient des choses à redire sur Victor Wembanyama. Malgré des prestations toujours aussi impressionnantes du phénomène des Spurs, un aspect de son jeu faisait grincer des dents certains. En effet, Wembanyama est un joueur qui n'hésite pas à tirer à longue distance et ça lui réussit même souvent, lui qui affiche un pourcentage de 33,3% de réussite à 3 points cette saison, soit plus que l'an dernier (32,5%). Il n'empêche que pour certains, le Français ne fait pas forcément les bons choix à longue distance, prenant notamment des tirs qu'il ne devrait pas prendre.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

➡️ https://t.co/VAwGcKdfYz pic.twitter.com/T3qDVBeHo2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

« Un faux débat »

Mais voilà que Tony Parker n'est pas du même avis sur ce sujet à propos de Victor Wembanyama. Pour NBA Extra, l'ancien joueur des Spurs a ainsi pris la défense de son compatriote français, lâchant : « Je trouve que c’est un faux débat, parce que tout le monde shoote à trois points de toute façon. C’est la NBA d’aujourd’hui, ça n’a rien à voir avec quand moi j’étais allé en NBA. Maintenant c’est normal que tout le monde shoote à trois points, tous les postes shootent à trois points… Je trouve que c’est un faux débat. Alors c’est vrai, je peux comprendre qu’il y ait des gens qui veulent qu’il soit plus à l’intérieur ».

« Du bon boulot »

« C’est un meilleur pourcentage, personne ne peut l’arrêter, ça je comprend, mais je trouve que… Nan, moi je trouve qu’il fait du bon boulot de mixer entre les deux et de trouver un juste milieu. Ça me fait penser à moi quand il fallait que je trouve le juste milieu entre passer et scorer, à chaque fois c’étaient les grandes discussions avec Pop et Vincent Collet, quand t’es un très fort scoreur de bien faire les deux. Victor, c’est quelqu’un qui shoote très, très bien à trois points donc il peut faire les deux et je pense que naturellement, il va trouver le juste milieu. Moi ce que j’aime bien, c’est qu’il rend les autres meilleurs aussi. Il fait pas mal de passes décisives, on voit qu’il veut rendre ses coéquipiers meilleurs et je trouve que c’est beaucoup plus important que le débat « est-ce qu’il shoote trop à trois points ». On s’en fout de ça. Tant qu’il rend ses coéquipiers meilleurs, les Spurs iront loin », a poursuivi Tony Parker à propos de Victor Wembanyama, rapporté par Parlons Basket.