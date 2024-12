NBA : Historique, LeBron James s'offre un nouveau record exceptionnel

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A bientôt 40 ans, LeBron James fait preuve d'une longévité exceptionnelle en NBA. Ayant commencé avec les Cavaliers, le King est toujours en forme et au fil des saisons, il n'a cessé de décrocher des records et ça continue encore aujourd'hui. En effet, à l'occasion de la dernière victoire des Lakers face aux Kings, LeBron James est entré un peu plus dans l'histoire de la NBA. Explications.

Dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, les Lakers de Los Angeles l'ont emporté face aux Kings de Sacramento (100-113). Une victoire lors de laquelle LeBron James s'est une nouvelle fois mis en évidence. A bientôt 40 ans, le King a terminé la rencontre avec 19 points, 7 passes décisives et 6 rebonds. Des statistiques obtenues en ayant passé 34 minutes sur le parquet. Un temps de jeu qui lui a donc permis d'aider la franchise de Los Angeles à l'emporter, mais aussi à s'offrir un nouveau record historique de la NBA et de dépasser une nouvelle fois la légende Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James détrône encore Kareem Abdul-Jabbar

Alors que LeBron James avait déjà détrôné dernièrement Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, voilà que la star des Lakers vient de piquer un nouveau record à la légende passée par les Bucks et les Lakers. En effet, grâce à ses 34 minutes jouées face aux Sacramento Kings, LeBron James est tout simplement devenu le joueur ayant joué le plus de minutes dans l'histoire de la NBA. Précédemment, ce record appartenait donc à Kareem Abdul-Jabbar, qui avait terminé sa carrière avec 57 446 minutes au compteur. « C’est juste un engagement envers le métier, la passion et l’amour que j’ai pour le jeu », a notamment lâché le King sur sa longévité en NBA .

Making every minute count 👏



LeBron James is officially 1st in all-time minutes played in NBA history.

Des records qui se multiplient

Cela fait donc un nouveau record à ajouter à la longue liste de ceux déjà détenus par LeBron James. En plus d'être désormais le joueur ayant joué le plus de minutes de l'histoire de la NBA, le joueur des Lakers peut aussi se vanter d'être le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, mais aussi de l'histoire en playoffs, celui qui a disputé le plus de matchs de playoffs (282) ou encore le seul avec 20 sélections au All-Star Game pour ne citer que ça tellement la liste est longue. Et alors que LeBron James n'a pas prévu de raccrocher tout de suite, les records pourraient encore tomber...