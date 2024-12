NBA : LeBron James valide un Français aux Lakers !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nombreux Français ont fait leur entrée en NBA cette saison et notamment Armel Traoré, arrivé l’été dernier aux Los Angeles Lakers en two-way contract. Comme l’a confié l’ailier âgé de 21 ans, LeBron James lui prodigue de nombreux conseils, croit en lui et est persuadé qu’il peut apporter à l’équipe entraînée par J.J. Redick.

Bien qu’il n’ait pas été sélectionné lors de la Draft 2024, Armel Traoré a tout de même réussi à se frayer un chemin en NBA. L’été dernier, le Français, ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly aux Metropolitans 92, a signé un two-way contract avec les Los Angeles Lakers, où il peut compter sur les précieux conseils de LeBron James.

« Il me donne beaucoup de conseils et en plus il kiffe la France »

« On joue sur le même poste, j’essaie d’apprendre beaucoup de lui sur tout ce qui est son éthique de travail, sa façon de voir les choses. Il me donne beaucoup de conseils et en plus il kiffe la France. Donc à chaque fois il essaye de parler français un peu. Franchement, c’est lourd. Je suis le prof de français de LeBron James ? Ouais, on peut dire ça un petit peu. Mais en vrai il a des bonnes bases ça va. Ce n’est pas juste “oui, oui” comme certains Américains », a confié Armel Traoré, dans un entretien accordé à First Team.

« Il dit qu’il aime bien mon jeu, ma façon de jouer, que je pourrais apporter peut-être à l’équipe »

« Sur quoi il veut appuyer avec moi ? Sur les détails. Il me dit que c’est ça qui va faire la différence. Parce qu’il dit qu’il aime bien mon jeu, ma façon de jouer, que je pourrais apporter peut-être à l’équipe. Donc il essaye de me donner des conseils, de me dire toujours d’être prêt. C’est ce que j’essaye de faire. Toutes les fois où le coach m’a donné ma chance j’ai trouvé que j’étais bien. Il faut continuer », a ajouté Armel Traoré à propos de sa relation avec LeBron James.