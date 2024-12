NBA : La punchline hallucinante sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

Contre les Atlanta Hawks, Victor Wembanyama s’est enflammé. Auteur d’un grand match, le Français a été l’un des grands artisans de la victoire des San Antonio Spurs dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi (133-126). Mais son style de jeu n’a pas encore convaincu tout le monde dans l’univers de la NBA.

Nommé rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama a mis la barre plus haut pour son deuxième exercice en NBA. Le Français veut emmener les San Antonio Spurs en postseason, et il fait tout pour y parvenir. Le phénomène de 20 ans a d’ailleurs pris feu contre les Atlanta Hawks dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Auteur de 42 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres, Victor Wembanyama a été l’un des grands artisans de la victoire des San Antonio Spurs (133-126). Mais son style de jeu, plutôt éloigné de la raquette, ne semble toutefois pas convaincre tout le monde dans l’univers de la NBA. Mychal Thompson s’est d’ailleurs permis une comparaison étonnante au sujet du Français.

«Il tire comme si c’était Kyle Korver»

« Si je jouais contre lui aujourd’hui, je serais tellement heureux de le voir prendre tous ces tirs à 3 points. Sur le terrain il tire comme si c’était Kyle Korver. Alors que quand il attaque le panier, il est tellement grand, athlétique et talentueux que tu ne peux absolument rien faire pour l’arrêter. Je ne sais pas pourquoi les Spurs ne le font pas jouer plus proche du cercle » a d’abord expliqué le père de Klay Thompson (Dallas Mavericks) dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il a un don de Dieu»

« Je sais qu’on peut le bousculer un peu quand il est dans la peinture, mais même à mi-distance il peut se retourner et tirer par dessus ses défenseurs comme si c’étaient des enfants. Personne ne peut contester son tir, mais il préfère jouer comme une gâchette. Il a un don de Dieu, il mesure 2m24. Il faut en profiter et aller sous le cercle » a ensuite ajouté Victor Wembanyama. Reste maintenant à voir si le crack des San Antonio Spurs, déjà considéré comme l’un des meilleurs en NBA, suivra ces conseils pour dominer la ligue américaine.