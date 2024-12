NBA : Wembanyama pousse un coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battus par les Philadelphia Sixers, puis par les New York Knicks lors du Christmas Day, les San Antonio Spurs ont renoué avec le succès dans la nuit de vendredi à samedi sur le parquet des Brooklyn Nets (87-96). La franchise texane en est désormais à 16 victoires pour 15 défaites cette saison, mais Victor Wembanyama estime que son bilan devrait être meilleur.

À l’image de son équipe, Victor Wembanyama s’est réveillé en deuxième mi-temps dans la nuit de vendredi à samedi, lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le parquet des Brooklyn Nets (87-96). Le Français a été discret dans le premier acte avec seulement 4 points et 2 contres, mais s’est repris au retour des vestiaires, finissant la rencontre à 19 points, 7 rebonds, 4 passes et 6 contres.

Chris Paul aux Spurs : rêve de coaching avec Wembanyama ? 🏀

➡️ https://t.co/b7ToROrMEF pic.twitter.com/vObrlML5Xb — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

« On a clairement manqué de certaines choses »

« Notre début de match s’explique peut-être par une question de maturité, on est à Noël et on avait beaucoup en tête, on était nombreux à avoir notre famille à New York avec nous », a expliqué Victor Wembanyama en conférence de presse. Avant de s’imposer contre les Nets, les Spurs restaient sur deux défaites de rang, face aux Philadelphia Sixers (111-106) et aux New York Knicks à l’occasion du Christmas Day (117-114). « On apprendra beaucoup de cette série de trois matchs, et on a déjà beaucoup appris. On a clairement manqué de certaines choses, à certains moments, qui nous ont coûté des matchs. »

« On ne devrait pas être à 16 victoires pour 15 défaites, mais à 18-13 »

Avec cette victoire, les Spurs sont désormais neuvièmes de la conférence Ouest, avec 16 victoires pour 15 défaites. Mais alors que l’objectif est d'accéder aux playoffs, et au minimum au play-in tournament, Victor Wembanyama estime qu’ils devraient compter au moins deux succès de plus : « Notre bilan devrait être meilleur. On ne devrait pas être à 16 victoires pour 15 défaites, mais à 18-13. Cela changerait beaucoup de choses au classement. Je ne sais pas si on aurait pu faire beaucoup mieux durant cette série de 3 rencontres, mais je sais que grâce à cette semaine passée ici, on fera beaucoup mieux dans le futur. »