Adrien Rabiot, la frayeur à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti libre de la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de signer à l'OM. Ayant retrouvé son plein potentiel, l'international français fait forte impression. Il en est d'ailleurs déjà à 5 buts, toutes compétitions confondues, faisant d'ailleurs preuve d'une efficacité redoutable de la tête, comme ça a été le cas face à Angers. De quoi faire de Rabiot la menace principale à l'OM dans les airs ?

Dimanche dernier, l'OM s'est imposé sur la pelouse d'Angers (0-2). C'est Adrien Rabiot qui avait alors ouvert le score, faisant trembler les filets adverses grâce à un but de la tête. Ça commence à devenir une spécialité pour le protégé de Roberto De Zerbi, visiblement très à l'aise dans ce domaine. Et forcément, chez les adversaires, on va avoir très peur d'Adrien Rabiot comme a pu le souligner Olivier Echouafeni.

« Il a le bon timing et se déplace bien »

Ancien joueur de l'OM, Olivier Echouafeni s'est confié sur l'aisance à marquer de la tête pour Adrien Rabiot. Dans des propos accordés à La Provence, il a alors expliqué : « Il a plus de liberté que quand il était à Paris par exemple, il ne marquait pas aussi souvent de la tête. Pour conclure dans les airs, il y a plusieurs paramètres : le premier est la qualité du centre ou du coup de pied arrêté. (...) Il est grand mais il faut parvenir à se démarquer, à sauter au bon moment. Il a le bon timing et se déplace bien. (...) Contre le SCO, il a réussi à marquer parce que sa position et sa posture étaient idéales pour que ça aille au fond. Le défenseur a certes du retard et le ballon tombe pile au bon endroit, mais ce n'est pas facile non plus parce qu'il y a beaucoup de monde dans la surface et que les gardiens ont une envergure plus importante qu'à mon époque ».

« Le principal danger »

Excellent de la tête donc, Adrien Rabiot va désormais transmettre de la peur à ses adversaires. « Il n'y a pas tant d'Olympiens que ça à surveiller sur les corners : Leonardo Balerdi, un autre défenseur central qui monte. C'est devenu rare les très bons joueurs de tête donc les adversaires vont se dire que Rabiot est le principal danger et qu'il ne faut pas le lâcher », a poursuivi Olivier Echouafeni sur la peur que va provoquer le joueur de l'OM.