13M€ : L'oubli qui va faire polémique au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le RC Lens n'a pas manqué l'occasion de dégraisser son effectif de manière importante. Toutefois, le départ de Przemysław Frankowski n'était pas attendu. L'international polonais s'est effectivement sous la forme d'un prêt avec option d'achat à Galatasaray. Et ce dernier a fait ses adieux aux Sang-et-Or en remerciant l'ancienne direction. Will Still et Pierre Dréossi apprécieront.

C'est désormais officiel, Przemysław Frankowski a été prêté à Galatasaray avec une option d'achat qui pourrait porter le montant total de l'opération à 13M€. L'international polonais, qui a évolué trois ans et demi au RC Lens, a ainsi publié un message d'adieux pour les Sang-et-Or dans lequel il salue longuement les supporters et remercie Franck Haise, Arnaud Pouille ou Florent Ghisolfi, respectivement ancien entraîneur, directeur général et directeur sportif du RC Lens. En revanche, pas un mot pour Will Still ou Pierre Dréossi. Cela pourrait faire parler au sein du club artésien.

Przemyslaw Frankowski prend son envol vers Galatasaray ! 10M€ en jeu pour le RC Lens, une fin de mercato attendue. ✈️

➡️ https://t.co/inB6CPCxQ9 pic.twitter.com/eIvG9Elg0s — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 10, 2025

Frankowski fait ses adieux au RC Lens...

« Chers supporters du RC Lens. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ces 3 ans et demi incroyables passés au club. Dès mon premier jour, j’ai ressenti votre soutien, votre passion et cette énergie incroyable qui ont fait de chaque match au Stade Bollaert-Delelis une expérience vraiment spéciale. Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliables – le retour en compétitions européennes, de grandes victoires, des buts (je chérirai toujours mes buts contre Lille) et cette atmosphère exceptionnelle que vous créez à chaque match. C’est pour des supporters comme vous que nous jouons avec fierté et que nous donnons tout sur le terrain », écrit le Polonais sur ses réseaux sociaux, avant de poursuive.

... et oublie plusieurs lensois

« Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de partir. C’est une étape importante dans ma carrière, et je vous demande de bien vouloir respecter ce choix. Le RC Lens restera toujours plus qu’un simple club pour moi – c’est une famille à laquelle je resterai profondément attaché. Je tiens à remercier tout le monde – les supporters, mes coéquipiers, les entraîneurs et tout le staff – pour cette période incroyable et les succès que nous avons partagés. Un merci tout particulier à Franck Haise, Arnaud Pouille, Flo Ghisolfi et Djamal Mezine pour avoir cru en moi et m’avoir fait sentir chez moi dès le premier jour. Le plus grand merci à Joseph pour tout et pour avoir accepté ma décision. Fier d’être Lensois », ajoute Przemysław Frankowski.