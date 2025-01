NBA : Un crack de Paris s’annonce avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a fait son arrivée en NBA en 2023, et son influence se fait déjà sentir. Le phénomène des San Antonio Spurs a été rejoint par d’autres cracks français comme Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) et Alexandre Sarr (Washington Wizards) lors de la Draft 2024. Les franchises de la ligue américaine sont visiblement tombées sous le charme des talents tricolores. Une autre pépite aimerait donc suivre l’exemple de Victor Wembanyama et débarquer en NBA prochainement.

«Je dois aller en NBA»

« Je veux passer par la NBA, c'est clair dans ma tête, et je veux y arriver au moins une fois (...) Je dois aller en NBA un jour. Je veux prouver au monde entier que je peux faire partie des meilleurs joueurs au monde. Cela a toujours été une motivation pour moi de jouer contre les meilleurs. Et c'est la meilleure ligue au monde, donc je dois y passer » a ainsi confié Nadir Hifi (22 ans / Paris Basket) dans un entretien accordé à Clique sur Canal +.

«Je suis un joueur unique»

L’appel est lancé. Reste maintenant à voir si une équipe de NBA se positionnera sur lui. En ce sens, Nadir Hifi a essayé de se vendre auprès de Mouloud Achour. « Tout le monde dit que je suis vraiment imprévisible. Mon point fort, c'est dans les moments chauds, quand l'équipe est dans le dur et qu'il y a cette responsabilité de relever l'équipe sur des tirs impossibles. Mais moi, ce sont des shoots que je travaille tous les jours à l'entraînement. C'est dans ce sens-là où je suis un joueur unique, car je peux débloquer des situations dans n'importe quelle position » a expliqué le meneur de jeu du Paris Basket. À suivre...