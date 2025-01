NBA - Wembanyama : Riolo, l'improbable clash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en France à l'occasion des deux matches organisés à Paris entre les Spurs et les Pacers, Victor Wembanyama fait beaucoup parler de lui dans les médias. Et pas seulement ceux spécialisés dans la NBA. Daniel Riolo a effectivement donné son avis, ne manquant pas l'occasion d'afficher sa déception concernant le choix de l'affiche. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Jacques Monclar.

C'est l'évènement du moment en France. Boostée par l'effet Wembanyama, la NBA a organisé deux matches à Paris entre les Spurs et les Pacers. San Antonio a remporté la première manche mercredi (140-110) et Indiana tentera de prendre sa revanche à l'Accor Arena ce samedi à 18h. C'est la première fois que le NBA organise deux matches de suite à Paris, ce qui représente donc un évènement majeur pour le basket français qui profite bien évidemment de la montée en puissance de l'incroyable Victor Wembanyama.

Riolo fracasse le Paris NBA Game

Et pourtant, le choix du match de saison régulière n'enthousiasme pas particulièrement Daniel Riolo, journaliste de RMC. « On n’est pas obligé de tomber dans la stratégie marketing de la NBA qui nous envoie deux matchs en bois. Ce sont des matchs qui ne servent strictement à rien. La saison régulière ne sert à rien. Les gens s’excitent sur ces deux matchs que les Américains nous donnent par pitié, et des bobos parisiens se retrouvent au bord du parquet. Quand ils enverront un match de playoffs on les respectera ! En attendant, je préfère l’EuroLeague. La NBA nous donne des restes et on se jette dessus comme Jacquouille la Fripouille ?! Vous n’avez pas honte ? Demain ils m’invitent en loge pour le match jamais de la vie j’y vais. Il y a une limite d’âge pour se faire avoir. À 30 ans on ne peut pas être niais ! Ce n’est pas un vrai match de basket, ceux qui veulent voir un vrai match vont aux États-Unis », confiait-il au micro de l'After Foot.

pendant des années monclar parlait de d’autres sports et c’était bien… tjs bcp de respect entre nous … tjs bienveillant. Le gars tjs dispo. Et pour une critique le mec part en vrille et insulte. Les petits fours et le champagne du croquage NBA étaient périmés ou quoi ?Naufrage — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 24, 2025

Monclar répond à Riolo !

Une sortie qui n'a pas manqué de faire parler et de susciter l'indignation chez les spécialistes de NBA. Jacques Monclar, consultant de beIN SPORTS et ancien basketteur professionnel, n'a d'ailleurs pas manqué de répondre sèchement à Daniel Riolo. « Il y a quelques intelligents, notamment radiophoniques, qui disent que c’est un match pour des gogos en bois, pour des bobos. Quand on n’est pas bon dans un sport, on n’est pas bon dans tous les sports je crois, et ça s’applique aussi à cette personne », a-t-il lancé sur le plateau de NBA Extra, avant d'ajouter que ce Spurs-Pacers était un vrai match qui compte dans saison régulière alors que San Antonio se bat pour accrocher une place en playoffs : « C’est un match qui compte, ce ne sont pas des miettes. Pour les imbéciles, on ne se met pas à genoux pour regarder ce match-là, enfin peut-être pour regarder la personne qui dit cela… »

Le monde du basket est touché par une critique sur un match de saison reg promotionnel ! 😱 tous les acteurs touchés… il manque juste Jospin, j’ai pas vu s’il avait chouiné… quelqu’un peut le prévenir ? J’aimerais faire un bingo complet 😉 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 24, 2025

«Pour une critique, le mec part en vrille et insulte»

Et bien évidemment, Daniel Riolo n'en est pas resté là. Alors qu'il a côtoyé Jacques Monclar pendant plusieurs années chez RMC, le spécialiste foot s'étonne de sa réaction. « Pendant des années, Monclar parlait d’autres sports et c’était bien… Toujours beaucoup de respect entre nous… Toujours bienveillant. Le gars toujours dispo. Et pour une critique, le mec part en vrille et insulte. Les petits fours et le champagne du croquage NBA étaient périmés ou quoi ? Naufrage », s'indigne Daniel Riolo sur son compte X, avant de réagir plus globalement sur les nombreuses réactions à sa sortie : « Le monde du basket est touché par une critique sur un match de saison régulière promotionnel ! Tous les acteurs touchés… Il manque juste Jospin, j’ai pas vu s’il avait chouiné… Quelqu’un peut le prévenir ? J’aimerais faire un bingo complet ». Reste désormais à savoir si ce clash est terminé.