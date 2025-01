Wembanyama : L’annonce qui va faire trembler les Etats-Unis !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouveau phénomène du basket mondial, Victor Wembanyama a réalisé une énorme première saison en NBA avec les Spurs et le Français a ensuite continué l’été dernier lors des Jeux Olympiques. A domicile, les Bleus ont réussi à se hisser jusqu’en finale, mais ont dû se contenter de la médaille d’argent, chutant face aux Etats-Unis. Mais voilà que Wembanyama est revanchard pour 2028.

Lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris, les athlètes français et françaises ont brillé à domicile. Les médailles se sont multipliées avec notamment une en argent pour le basket masculin. Avec Victor Wembanyama, Evan Fournier, Rudy Gobert et compagnie, les Bleus sont allés jusqu’en finale. Mais face à Team USA avec LeBron James, Kevin Durant et surtout un très grand Stephen Curry en finale, il n’a pas été possible d’aller chercher le Graal. Et si c’était pour 2028 à Los Angeles, sur les terres des Américains ?

Objectif JO 2028 !

La prochain Olympiade se déroulera donc aux Etats-Unis, à Los Angeles. L’occasion parfaite pour l’équipe de France de basket de prendre sa revanche face à Team USA ? Victor Wembanyama en rêve. Dans une interview accordé à TF1, le joueur des Spurs a d’ores et déjà annoncé la couleur pour ces Jeux Olympiques 2028, faisant alors savoir : « Bien sûr c'est possible, et en tant qu'équipe de France, quand on rentre dans une compétition, c'est uniquement pour la gagner rien d'autre, et j'espère jouer ma part ».

« Ça fait plaisir de revenir ici »

Actuellement à Paris avec les Spurs, Victor Wembanyama voit d’ailleurs certains souvenirs de ces Jeux Olympiques se raviver. En effet, le Français va ajouter avec sa franchise à Bercy, là où les phases finales de basket se jouaient. A propos de ce retour, Wemby a pu confier, rapporté par Le Figaro : « Il reste encore certaines décorations dans les couloirs. Ça fait plaisir de revenir ici. C’est une salle qui me tient à cœur ».