NBA - Wembanyama : Écoeuré à Paris, il veut prendre sa revanche !

Pierrick Levallet

Étincelant avec les San Antonio Spurs cette saison, Victor Wembanyama se sait très attendu ce jeudi. Le joueur de 21 ans et la franchise texane affrontent les Indiana Pacers à Paris. Wemby entend donc réaliser un grand match devant le public français, dans la lignée de ses récentes prestations. Mais ses adversaires n’entendent pas lui faciliter la tâche, au contraire. Andrew Nembhard veut même prendre sa revanche, après avoir été éliminé avec le Canada des Jeux Olympiques de Paris 2024 par l’équipe de France de Victor Wembanyama.

«Avec Victor en face,il y aura encore plus de motivation»

« Il y a encore un goût amer en repensant à ce match. Je veux faire oublier cette défaite, j'ai hâte de rejouer là-bas et Victor (Wembanyama) sera dans le camp d'en face, il y aura encore plus de motivation » a ainsi lancé le meneur de jeu des Indiana Pacers dans des propos rapportés par L’Equipe.

«C'est une fierté et une responsabilité sportive»

Victor Wembanyama, lui, a clairement annoncé ses objectifs pour ce voyage à Paris avec les San Antonio Spurs. « Ce que j'attends de ce voyage ? De la performance. On garde en tête l'objectif principal. J'espère me ressourcer, voir des gens que je ne peux pas voir pendant l'année, ma famille. Ce sera très bénéfique pour tout le monde. Ramener les Spurs en France ? C'est une fierté et une responsabilité sportive avec l'image des Spurs communiquée depuis toujours. Le principal reste le sportif » a indiqué le phénomène de 21 ans.