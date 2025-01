NBA : Avec Wembanyama en France, il s’annonce au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques jours, le public français aura la possibilité de voir Victor Wembanyama jouer à Paris avec les Spurs. En effet, deux matchs de la franchise texane face aux Pacers vont être délocalisés dans la capitale française. La principale attraction sera bien évidemment la présence de Wemby, mais à ses côtés, on retrouvera également Chris Paul. Ce dernier en a dit plus sur son futur voyage à Paris avec notamment le PSG au programme.

En 2025, ce sont deux matchs de NBA qui vont se disputer à Paris. Et ça promet d’être chaud puisqu’on retrouvera les Spurs de Victor Wembanyama, opposés aux Pacers d’Indiana. Le prodige français jouera donc devant son public, mais il ne sera bien évidemment pas seul. Dans les rangs de la franchise de San Antonio, il y aura aussi Chris Paul, qui s’est confié à L’Equipe Magazine sur ce voyage dans la capitale française.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

➡️ https://t.co/VAwGcKdfYz pic.twitter.com/T3qDVBeHo2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

« Je suis super impatient »

« Je suis déjà venu plusieurs fois, oui. J'y étais notamment l'été dernier, juste avant les Jeux Olympiques. Mais ce sera une grande première pour moi, dans la mesure où je n'ai jamais joué un match de NBA à l'international. Je suis super impatient d'y aller avec mon équipe, notamment avec Sidy et Victor, qui viennent tous les deux de France. En plus, il va se passer plein de choses pendant qu'on y sera entre nos deux matches, notamment la fashion week », a d’abord expliqué Chris Paul.

« On ira voir le match du PSG le 22 janvier avec certains coéquipiers »

Il n’y aura donc pas uniquement que du basket au programme à Paris pour Chris Paul. On retrouvera ainsi également la star des Spurs au Parc des Princes le 22 janvier prochain pour assister à la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City : « J'aimerais aller voir un bon spectacle, faire un bon restaurant... On ira voir le match du PSG le 22 janvier avec certains coéquipiers. Ce que j'espère aussi, c'est pouvoir aller voir où Victor a grandi et rencontrer certains membres de sa famille. Ce n'est pas évident pour des jeunes comme lui de tout quitter et de venir jouer aux États-Unis, dans un nouveau pays. Malgré ça, il répond présent tous les jours. J'espère rencontrer ses proches et leur communiquer tout le respect que j'ai pour lui ».