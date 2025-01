LeBron James prêt à tout plaquer en NBA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 40 ans, LeBron James est encore et toujours au sommet de son art en NBA. Avec les Lakers, le King n’en finit plus d’impressionner ainsi que de battre et améliorer les records. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour celui qu’on considère comme le GOAT du basketball. En effet, LeBron James a révélé avoir envisagé il y a quelques années… entamer une carrière en football américain et rejoindre la NFL.

On a peut-être tendance à l’oublier, mais Michael Jordan a également évolué en MLB, la ligue américain de baseball, en plus de sa carrière en NBA. A l’instar de la légende des Bulls, LeBron James aurait pu connaitre une trajectoire similaire. Alors que le King n’a connu que les courts de basketball depuis qu’il a été drafté par les Cavaliers de Cleveland en 2003, on aurait très bien pu le voir en NFL, performer comme joueur de football américain. Cette idée lui a traversé l’esprit en 2011 au moment du lockout en NBA.

« J’y ai donc un peu réfléchi à l’époque »

Ce n’est pas un secret, LeBron James est un grand fan de football américain. On le voit notamment régulièrement supporter les Browns de Cleveland ou bien l’équipe universitaire des Ohio State Buckeyes. De supporter, le King aurait pu se muer en joueur. En effet, invité du podcast New Heights avec les frères Jason Kelce et Travis Kelce, LeBron James a expliqué avoir pensé à se lancer en NFL en 2011 : « Je ne savais pas quand nous allions conclure l’accord avec les propriétaires et relancer notre ligue. J’y ai donc un peu réfléchi à l’époque. J’étais encore assez jeune. C’est la seule fois où j’y ai sérieusement pensé. J’ai fait des rêves sérieux à ce sujet tout le temps. Et dans mon rêve, le ballon n’est jamais mis en jeu. C’est moi à l’échauffement, c’est moi qui sors, je fais mes tracés et juste au moment où le match commence, je me réveille ou un truc du genre. Cela me fait savoir que je ne suis pas censé être sur le terrain ».

« Un mélange entre Rob Gronkowski et Randy Moss »

Et ça aurait donné quoi LeBron James comme joueur de NFL ? La star des Lakers a sa petite idée, expliquant à ce propos : « Probablement un mélange entre Rob Gronkowski et Randy Moss, mais il est beaucoup plus petit que moi. Il court beaucoup plus vite que moi, mais il est beaucoup plus petit que moi ».