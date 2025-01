NBA : LeBron James se lâche et annonce «le plus grand de tous les temps» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de vendredi à samedi, LeBron James a dépassé le record détenu par Michael Jordan du plus grand nombre de matchs avec plus de 30 points inscrits dans l’histoire. Le numéro 23 des Lakers de Los Angeles a tenu à rendre un vibrant hommage à celui qu’il considère comme le plus grand joueur de tous les temps.

Un LeBron James historique. La superstar des Lakers de Los Angeles, qui a récemment célébré ses 40 ans, a battu un nouveau record historique. Ayant inscrit 30 points (avec 3 rebonds et 8 passes décisives à la clé) face aux Hawks d’Atlanta cette nuit, le natif d’Akron a dépassé Michael Jordan en devenant le joueur ayant réalisé le plus de matchs à plus de 30 points en carrière.

Chris Paul aux Spurs : rêve de coaching avec Wembanyama ? 🏀

➡️ https://t.co/b7ToROrMEF pic.twitter.com/vObrlML5Xb — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

LeBron James bat un record de Michael Jordan

LeBron James a ainsi signé une 563ème rencontre à plus de 30 points, alors que Michael Jordan détenait ce record depuis des années. « Je ne joue pas pour ces records. Mais quand vous êtes chauds, vous voulez rester sur cette lancée en continuant de prendre les bons tirs et ne pas sortir de cette dynamique », concédait le joueur de 40 ans la veille alors qu’il venait tout juste d’égaliser le record de la légende des Bulls de Chicago. Après l’avoir dépassé quelques heures plus tard face aux Hawks, LeBron James s’est cette fois-ci, montré un peu plus loquace, et a rendu hommage à son idole de toujours.

« C'est quelqu'un que j'ai idolâtré dans mon enfance, et je porte le 23 à cause de lui »

« C'est une grande leçon d'humilité. Chaque fois que l'on parle de moi avec les plus grands, et sans doute avec le plus grand joueur de tous les temps, c'est super cool. C'est quelqu'un que j'ai idolâtré dans mon enfance, et je porte le 23 à cause de lui. Alors savoir que je peux m'asseoir ici et être dans la pièce ou dans la conversation ou quoi que ce soit d'autre, quand vous mentionnez MJ, c'est juste super génial pour moi, en tant qu'enfant de l'endroit d'où je viens », a ainsi lâché « King James », relayé par ESPN.