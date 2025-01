NBA : «Du jamais vu», Wembanyama choque cette star !

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, plus Victor Wembanyama fait l’unanimité en NBA. Le Français continue de flamber avec les San Antonio Spurs, comme le prouve sa nouvelle belle prestation contre les Los Angeles Clippers (122-86). Chris Paul s’est d’ailleurs de nouveau extasié devant le talent clair du phénomène de 20 ans.

Victor Wembanyama est peu à peu en train de mettre tout le monde d’accord en NBA. Nommé rookie of the year la saison passée, le Français n’avait néanmoins pas pu goûter à la postseason. Wemby voudrait donc corriger cela pour son deuxième exercice dans la ligue. Il aurait ainsi mis la barre plus haut avec les San Antonio Spurs. Victor Wembanyama a annoncé clairement qu’il visait « le play-in, ou les playoffs » et il se donne les moyens d’y parvenir. Le joueur de 20 ans (27 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres) a été l’un des grands artisans de la victoire de la franchise texane contre les Los Angeles Clippers dans la nuit de ce mardi à ce mercredi (122-86). Chris Paul s’est d’ailleurs de nouveau extasié devant le talent de son coéquipier.

«Il rend le jeu tellement facile»

« Je ne peux pas dire à quel point il est mature, son jeu, sa mentalité, à quel point il a envie de devenir meilleur. Je crois que tout le monde oublie qu’il s’agit seulement de sa seconde saison. Il rend le jeu tellement facile. Je suis déjà arrivé à un point où je le prends pour acquis parfois, avec ses contres, sa défense, tout ça. Je n’ai jamais rien vu de tel, notamment en défense » a confié le meneur de jeu des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Un monstre», Harden s’enflamme pour Wembanyama

James Harden, lui aussi, a avoué avoir été bluffé par Victor Wembanyama. « Un monstre. Un monstre des deux côtés du parquet. Sa confiance... On sent qu'il est bien plus confiant dans son tir, il tire avec confiance. Ses coéquipiers savent exactement ce qu'il va apporter. Défensivement, il est actif, multiplie les contres. Il fait tout. Des gars comme nous sont sur la fin, et des mecs comme Wemby arrivent » a notamment lancé la superstar des Clippers après la victoire des Spurs. Plus le temps passe, plus Victor Wembanyama fait l’unanimité en NBA.