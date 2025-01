NBA : «Un monstre», Wembanyama fait halluciner une superstar !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 20 ans, Victor Wembanyama fait de plus en plus l’unanimité en NBA. Le Français ne cesse d’impressionner avec les San Antonio Spurs. Certaines superstars sont d’ailleurs choquées par le talent et le potentiel de Victor Wembanyama. Le phénomène des Spurs a notamment fait halluciner James Harden.

Victor Wembanyama ne cesse de flamber en NBA en ce moment. Nommé rookie of the year la saison passée, le Français a mis la barre plus haut avec les San Antonio Spurs. Wemby vise la postseason et se donne clairement les moyens d’y accéder. Le joueur de 20 ans impressionne de plus en plus au sein de la ligue américaine. Auteur de 27 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres, Victor Wembanyama a notamment été l’un des grands artisans de la victoire des Spurs contre les Los Angeles Clippers dans la nuit de ce mardi à ce mercredi (122-86). James Harden avoue d’ailleurs avoir été bluffé par Wemby.

«Ses coéquipiers savent exactement ce qu'il va apporter»

« Un monstre. Un monstre des deux côtés du parquet. Sa confiance... On sent qu'il est bien plus confiant dans son tir, il tire avec confiance. Ses coéquipiers savent exactement ce qu'il va apporter. Défensivement, il est actif, multiplie les contres. Il fait tout. Des gars comme nous sont sur la fin, et des mecs comme Wemby arrivent » a d’abord expliqué le joueur de 35 ans dans des propos rapportés par Basket Session.

«C'est vraiment spécial»

« Des gars comme nous sont sur la fin, et des mecs comme Wemby arrivent. Nous pensions que nous n'avions jamais vu certains profils auparavant et puis Wemby est arrivé comme ça, et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment spécial » a ensuite ajouté James Harden. Plus le temps passe, plus Victor Wembanyama semble faire l’unanimité en NBA. Même la superstar des Clippers est choquée par son talent.