NBA : Wembanyama à Paris, «le plus gros événement» de l’histoire est annoncé !

A la fin du mois de janvier, les Spurs de San Antonio et Victor Wembanyama seront à Paris en marge de deux rencontres face aux Pacers de l’Indiana (23 et 25 janvier). Des matchs programmés à l’Accor Arena de Paris Bercy, et qui ravissent Pierre Rabadan. L’adjoint au sport de la Mairie de Paris a affirmé que cet événement serait le plus grand de tous les temps en dehors du sol américain.

Déjà devenu une icône du sport français, Victor Wembanyama sera prochainement de retour aux pays. Le pivot de 20 ans sera à Paris à partir du 23 janvier prochain, alors que les Spurs de San Antonio affronteront les Pacers de l’Indiana les 23 et 25 janvier, à l’Accor Arena de Paris Bercy. Deux matchs NBA organisés dans la capitale française, auxquels participera donc « Wemby », au plus grand bonheur de la mairie de Paris, qui militait pour la venue des Spurs en France.

« Il fallait absolument qu'il fasse son retour à Paris cette année »

Auprès de l’Equipe, l’adjoint au sport de la mairie de Paris, Pierre Rabadan, s’est félicité de la tenue d’un tel événement, permettant de mettre à l’honneur la nouvelle star NBA. « On l'avait dit à Adam Silver (le patron de la NBA) : il fallait absolument qu'il fasse son retour à Paris cette année, c'était une opportunité qui n'arrive qu'une fois, parce qu'on sait que c'est difficile de faire revenir les équipes. Victor, c'est un joueur atypique, un extraterrestre qui fait évoluer le basket et qui a pris très vite beaucoup d'épaisseur dans la NBA. Ce sera aussi ses retrouvailles avec l'Arena où il a connu les Jeux Olympiques », a confié ce dernier à propos de Wembanyama.

Rabadan annonce « le plus gros événement NBA organisé hors du sol américain »

« On a conçu un programme qui va être, selon eux, le plus gros événement NBA organisé hors du sol américain. Il y aura à nouveau une NBA House au Carreau du Temple (3e arrondissement), un bus itinérant, le Hoops Bus, qui viendra proposer des animations liées au basket, 79 stages pour des jeunes prévus dans quatre salles (Halle Carpentier, Gymnases Aimé Allemand, Louis Lumière et Poissonniers), la NBA va aussi financer du matériel sportif dans des collèges avec son dispositif 'In the classroom'et on a travaillé avec les Spurs pour réhabiliter un terrain dans le centre Emile Anthoine (15e arrondissement) », conclut Pierre Rabadan avec optimiste.