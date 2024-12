NBA : Wembanyama fait le buzz en plein New York !

Jean de Teyssière

Face aux Nets de Brooklyn, Victor Wembanyama a inscrit 19 points, permettant à son équipe de l’emporter 96 à 87. Mais ce ne sont pas ses performances sur un parquet de basket qui ont fait le tour des réseaux sociaux mais plutôt son invitation publique à venir l’affronter… aux échecs. Un moment rare pour ses fans.

Il pleuvait samedi à New York mais ça n’a pas empêché Victor Wembanyama de s’installer sur un banc dans le Washington Square Park et de sortir ses pions, ses tours, ses cavaliers, ses fou son roi et sa reine pour jouer aux échecs. Son appel à venir l’affronter diffusé sur le réseau social X a dépassé les 10M de vues et certains ont donc eu la chance de s’installer (toujours sous la pluie) en face de lui et même parfois de le mettre en échec !

POV: You’re playing chess with @wemby on a Saturday morning in Washington Square Park ♟️🗽 pic.twitter.com/gnxdvPE69l — NBA (@NBA) December 28, 2024

«Qui veut me rencontrer pour jouer aux échecs ?»

À 15h36 heure française, Victor Wembanyama publie ce tweet sur le réseau social X : « Qui veut me rencontrer au coin sud-ouest du parc Washington Square pour jouer aux échecs ? Je suis là. » Un appel qui a surpris du monde mais qui a évidemment eu un franc succès. Avant de prendre l’avion pour repartir à San Antonio, la star française s’est donc accordée un peu de temps pour affronter ses fans venus en nombre. Pour Le Parisien, il explique les raisons de cette invitation surprise : « J’en avais juste envie, a expliqué le basketteur des Spurs. C’était très sympa. J’ai perdu contre deux pros des échecs, mais j’ai gagné contre mon frère, ce qui vaut 1 000 victoires ! »

«J’ai tout lâché»

Pour les fans de basket vivant à New York, cette invitation à rencontrer celui qui révolutionne le jeu était immanquable, comme l’explique Max pour Le Parisien : « Quand j’ai vu son post, j’étais en train de faire des courses, j’ai tout lâché, j’ai pris un vélo électrique en libre-service et je suis venu à toute vitesse. Victor est extrêmement humble, il n’a pas abandonné, il a joué jusqu’à la fin. Beaucoup auraient fait tomber le roi en voyant que la partie était perdue, lui a joué jusqu’à ce qu’il soit échec et mat. C’est très respectueux. Et son niveau est assez bon. Il doit être 1 500 ou 1600, c’est très correct. » Au final, plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées, encore et toujours sous la pluie, pour assister aux parties d’échecs de Wemby. Un jeu qu’il affectionne, puisqu’il y joue depuis ses 7 ans. D’ailleurs, ces parties improvisées lui ont donné une idée : « Nous avons besoin d'un tournoi d'échecs réservé aux joueurs de la NBA, les bénéfices seront reversés à l'association caritative choisie par le gagnant. » Quel joueur arrivera à mettre Wembanyama en échec et mat ?