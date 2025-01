Mercato : Un chouchou de Roberto De Zerbi pour relancer l'OM ?

Axel Cornic

La signature de Roberto De Zerbi a relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille, après une saison catastrophique. Mais six mois après, le bilan du coach italien n’est pas vraiment parfait, avec notamment un gros problème lors des rencontres à domicile. Mais le mercato de janvier pourrait bien changer la donne...

Le marché des transferts va ouvrir ses portes dans seulement quelques heures et l’OM pourrait bien nous réserver quelques gros coups. Roberto De Zerbi ne semble pas totalement satisfait de son effectif et des nouveaux changements pourraient donc avoir lieu, après un été qui lui a déjà offert plus d’une dizaine de recrues. Certaines n’ont toutefois pas apporté pleine satisfaction, avec notamment Elye Wahi, recruté pour 25M€ au RC Lens et qui n’a marqué que 2 buts en 13 apparitions toutes compétitions confondues.

De Zerbi veut Raspadori

Le regard de l’OM serait notamment tourné vers la Serie A, championnat que l’entraineur transalpin connait très bien, tout comme Pablo Longoria, Mehdi Benatia ou encore Giovanni Rossi. Ainsi, la presse transalpine a annoncé ces dernières semaines que De Zerbi suivrait de loin la situation de Giacomo Raspadori, qui ne joue que très peu au Napoli. Les deux hommes se connaissent très bien, puisque le premier a lancé la carrière du second à Sassuolo, en 2019.

Un couteau suisse pour l’OM

Le Champion d’Europe pourrait faire le plus grand bien à l’OM lors de la deuxième partie de saison. Son entente avec Roberto De Zerbi est un facteur important, mais au niveau tactique l’arrivée de Giacomo Raspadori a également des grandes chances de relancer les débats en attaque. Car l’Italien peut évoluer sur tout le front de l’attaque, même s’il excelle dans l’axe derrière un pivot. Tout récemment, son coach Antonio Conte a également laissé entendre qu’il pourrait reculer d’un cran et poursuivre sa carrière au milieu de terrain.