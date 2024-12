NBA : Il annonce du lourd pour Wembanyama, l’incroyable pari

Pierrick Levallet

Nommé rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama a mis la barre plus haut avec les San Antonio Spurs pour son deuxième exercice en NBA. Le phénomène de 20 ans s’est fixé de gros objectifs. Et pour certains, le Français parviendra largement à les atteindre à la fin de cette saison.

«Il pourrait possiblement se mêler à la lutte pour le titre de MVP»

« Ses moyennes sur le mois de décembre ? Un petit 29 points par match à 49% au tir, 39% à 3 points et 90% aux lancers francs. Et les 39% à 3 points sont sur un volume de 10 tirs extérieurs tentés par match. En plus de ça, il tourne à 10.7 rebonds, 5.2 passes décisives et 4.7 contres... Victor est sur le point de se mêler aux discussions concernant les All-NBA teams, c’est certain. Le bilan des Spurs aura un rôle à jouer là-dedans, mais il pourrait possiblement se mêler à la lutte pour le titre de MVP. Je parie là-dessus » a notamment lancé Tim MacMahon dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«On fera beaucoup mieux dans le futur»

Victor Wembanyama, lui, n’est toutefois pas vraiment satisfait de la saison des San Antonio Spurs jusqu’à présent. « Notre bilan devrait être meilleur. On ne devrait pas être à 16 victoires pour 15 défaites, mais à 18-13. Cela changerait beaucoup de choses au classement. Je ne sais pas si on aurait pu faire beaucoup mieux durant cette série de 3 rencontres, mais je sais que grâce à cette semaine passée ici, on fera beaucoup mieux dans le futur » a ainsi confié le phénomène de 20 ans récemment. Le message est passé.