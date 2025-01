La révolution est en marche, l'OM veut imiter un grand d'Europe !

Axel Cornic

Arrivé la saison dernière et installé récemment comme directeur sportif, Mehdi Benatia a l’intention de mettre en place un grand projet en s’inspirant notamment de ce qu’il a pu voir au cours de sa carrière à la Juventus. Et les liens entre le club italien et l’Olympique de Marseille ne s’arrêtent pas là...

Après une saison catastrophique, à Marseille on a décidé de faire table rase pour entamer un tout nouveau projet avec notamment la signature de Roberto De Zerbi. Mais ces changements ont commencé bien plus tôt, avec une inspiration qui ne vient pas de si loin...

Un OM bianconero ?

Car Pablo Longoria s’est entouré de nouveaux hommes en plus de l’entraineur italien, avec Mehdi Benatia ainsi que Giovanni Rossi. Et un lien fort rassemble ces trois personnes : la Juventus. Le président de l’OM n’a en effet jamais caché son admiration pour le club turinois, où il a travaillé en tant que Responsable du recrutement de 2015 à 2018. Pour l’ancien défenseur le lien est évident, puisqu’il a porté les couleurs des Bianconeri comme joueur de 2016 à 2019 en remportant notamment trois Scudetti, tandis que le dernier y a travaillé comme Directeur du centre de formation, de 2010 à 2013.

« À la Juventus, tout est organisé pour que le joueur ne pense qu’au football »

Et ça ne s’arrête pas là, puisque lors d’un long entretien accordé à RMC Sport récemment, Benatia a clairement expliqué vouloir s’inspirer de ce qu’a pu faire la Juventus, pour construire le nouvel OM. « Dans une ville comme Marseille, où la vie est belle et le soleil omniprésent, demander un investissement total aux joueurs peut être plus compliqué » a expliqué le directeur sportif marseillais, dans l’After Foot. « À la Juventus, tu passes 5 à 6 heures au centre d’entraînement, et tout est organisé pour que le joueur ne pense qu’au football ».