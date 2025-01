PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé en train de gagner son pari ?

Axel Cornic

Les débuts de Kylian Mbappé en Espagne n’ont pas vraiment commencé du bon pied, puisque les critiques ont déjà commencé à pleuvoir. Mais l’ancienne star du Real Madrid semble remonter la pente peu à peu, avec notamment une prestation plus qu’aboutie lors de la dernière journée de Liga face au FC Séville (4-2), avec un but et une passe décisive.

Voilà des années qu’on l’annonce au Real Madrid, mais maintenant qu’il est là, on est un peu déçu. Kylian Mbappé est loin de faire l’unanimité plusieurs mois après son arrivée e provenance du PSG, qui a fait beaucoup de bruit cet été. Et cela n’a pas concerné que sa carrière en club, puisque ça s’est également répercuté sur l’équipe de France, ce qui n’a pas manqué de soulevé une grosse polémique.

« Kylian Mbappé ne touchait plus terre »

Sur RMC Sport, Pascal Dupraz a toutefois voulu prendre la défense de Kylian Mbappé, dont le passage du PSG au Real Madrid n’a pas vraiment été géré à la perfection. « Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde. Pour moi, il ne touchait plus terre. Il était irrationnel dans sa manière de faire, mais aussi dans sa manière de s’exprimer et dans sa communication » a expliqué l’ancien entraineur de l’ASSE et du TFC.

« Cette rédemption va être salutaire, parce que Mbappé en sortira grandi »

« C’était quelqu’un de complètement différent, presque Dieu ou du moins le dieu du football » a poursuivi Dupraz, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport. « Cette rédemption va être salutaire, parce que Mbappé, grâce à Ancelotti, grâce à la qualité du club dans lequel il joue, il va apprendre à jouer numéro 9 et il sortira grandi parce qu’il a le talent ». Et le vent semble vite tourner pour la star française, puisque sa dernière prestation face au FC Séville le 22 décembre dernier a déjà poussé certains de ses détracteurs à changer leur fusil d’épaule. En espérant que cela dure...