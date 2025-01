L'OM propose un nouveau joueur à Deschamps

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, l'OM a réussi à relever de beaux défis pour se retrouver à la deuxième place de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne s'appuie sur beaucoup de joueurs de confiance, et parmi les belles promesses pour l'avenir, Quentin Merlin est un profil qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi. Le défenseur de 22 ans a connu des rebondissements, alors qu'il était en pleine progression. S'il poursuit sur le bon chemin, il pourrait atteindre des sommets. En effet, Roberto De Zerbi le voit déjà rejoindre l'équipe de France de Didier Deschamps.

Titulaire au début de la saison, Quentin Merlin a dû s'absenter plusieurs semaines après sa blessure en septembre, et ce, lors d'un rassemblement chez les Espoirs. L'arrière gauche n'est pas encore arrivé à maturité, et il a parfois déçu en défense. Il a été replacé dans un rôle de piston par Roberto De Zerbi, et il a réussi à inscrire son premier but. L'entraîneur italien évoque même un futur en Equipe de France pour son joueur.

Merlin bientôt en Equipe de France ?

A seulement 22 ans, Quentin Merlin a encore du temps devant lui pour progresser. Le joueur formé au FC Nantes arrivera peut-être même à intégrer l'Equipe de France. « Il n'est pas encore à 100% et je ne veux pas prendre de risque avec lui. Ulisses Garcia va mieux, mais Merlin pour l'instant joue très bien, il faut qu'il ait pour objectif l'Equipe de France » affirme Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

«Je ne sais pas si Didier Deschamps l'appellera, mais...»

Apprécié par Roberto De Zerbi, Quentin Merlin sait qu'il a parfois commis des erreurs qui ont freiné l'OM. Malgré tout, ses qualités sont notables, et aux yeux de l'entraîneur italien, il doit viser l'équipe de France. « Je ne sais pas si Didier Deschamps l'appellera, ce n'est pas mon travail, mais il doit avoir cette ambition et être plus complet quand il attaque et qu'il défend. Il est un joueur important » poursuit le coach.