Ce joueur de l'OM a vécu un calvaire, il vide son sac !

Jeune défenseur de l'OM depuis un an, Quentin Merlin s'est blessé lors d'un rassemblent avec l'Equipe de France espoirs en début de saison. Obligé de rater plus d'un mois de compétition avec le club de la cité phocéenne, il a pu retrouver sa place dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Une période difficile abordée, avant de retrouver le chemin des terrains ce week-end.

Ancien joueur du FC Nantes, Quentin Merlin a fini la saison dernière sous les couleurs de l'OM. Le défenseur français faisait ensuite partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi en début de saison, mais il s'est blessé.

Une blessure difficile pour Merlin

En jouant l'intégralité des trois premiers matches de l'OM cette saison, Quentin Merlin semblait être sur la bonne voie avec le club marseillais. Mais en septembre, lors d'un rassemblement avec les espoirs, il s'est gravement blessé. Un gros coup dur pour le joueur de 22 ans. « La blessure en sélection m'a un peu coupé dans mon élan. Je suis revenu avec un peu de gêne. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Piston, je connais ce poste, j'aime aller vers l'avant, c'est un rôle qui me va bien et où je prends beaucoup de plaisir et où je suis performant. On se complète bien avec Adri (Rabiot). Ca va avec mon profil (...) La santé, être en forme, ne pas avoir de blessure, on doit collectivement être performant, au club de continuer à gagner et prendre des points pour atteindre nos objectifs. La coupe de cheveux, je l'ai faite l'été dernier, et j'ai décidé ça à Noël. La teinture blanche, ça me plait, mais c'est douloureux » a-t-il regretté en conférence de presse ce vendredi.

Merlin de retour en force

Arrière gauche de formation, Quentin Merlin a fini par être utilisé en tant que piston par Roberto De Zerbi lors des dernières sorties de l'OM. Il a ainsi inscrit son premier but depuis son arrivée à Marseille, à l'occasion du match contre Lille le 14 décembre.