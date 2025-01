Mercato : De Zerbi interpelle l’OM en direct pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM a frappé un grand coup, réussissant à obtenir la signature de Roberto De Zerbi. Promis à un grand club européen, l’Italien a paraphé un contrat de 3 ans avec le club phocéen. Un départ n’est donc pas prévu de sitôt pour De Zerbi, lui qui espère d’ailleurs rester le plus longtemps possible sur le banc de l’OM. Une envie exprimée publiquement ce vendredi en conférence de presse.

Le 8 novembre dernier, l’OM se faisait corriger à domicile (1-3) par l’AJ Auxerre. Suite à cette défaite, Roberto De Zerbi était plus remonté que jamais, allant jusqu’à lâcher une bombe sur son avenir. Alors que l’Italien venait de signer pour 3 ans à l’OM, il avait expliqué qu’il était prêt à partir s’il était le problème. Quelques semaines plus tard, le discours de De Zerbi est bien différent, lui qui n’a désormais clairement pas l’intention de claquer la porte du club phocéen.

« J'espère rester des années ici »

Ce vendredi, Roberto De Zerbi était face aux journalistes pour sa première conférence de presse de 2025. A cette occasion, l’entraîneur de l’OM a fait passer un grand message à propos de son avenir sur la Canebière. De Zerbi a alors annoncé : « Les fêtes se sont bien passées pour moi, je suis bien à Marseille. J'espère rester des années ici s'ils arrivent à me supporter, c'est une fierté d'être ici. Je vis ça au maximum en essayant de toujours donner le meilleur. Je m'attends à reprendre là où on s'est arrêté avec une victoire à Saint-Etienne. L'objectif, c'est de battre Le Havre, être à +3 sur Monaco et faire un gros match dans notre stade et que ce soit une journée importante pour repartir dans notre série ».

« L'OM est un club unique, un endroit particulier »

A Marseille, Roberto De Zerbi semble donc avoir trouvé l’endroit idéal pour entraîner, souhaitant ainsi rester le plus longtemps possible sur le banc de l’OM. « L'OM est un club unique, un endroit particulier. Je ne dis pas ça parce que je suis entraineur ici, je l'avais déjà dit avec Brighton. J'ai souhaité venir ici, comme Hojbjerg, Rabiot, Wahi... L'OM est un club différent », a d’ailleurs reconnu l’Italien.