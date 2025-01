Mercato : Deux légendes vont débarquer à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM n’oublie pas ses anciens. Aujourd’hui au Brésil et à Rennes, Dimitri Payet et Steve Mandanda ont négocié un projet de reconversion à Marseille avant leur départ. Une fois leur carrière de joueur terminée, ce qui pourrait arriver en 2025, ils pourront intégrer l’organigramme phocéen dans un rôle qui reste encore à définir.

A eux deux, ils cumulent près de 939 matchs sous le maillot de l’OM. Dimitri Payet et Steve Mandanda ont le club marseillais chevillé au corps malgré leur exil au Brésil et en Bretagne. Les deux légendes se rendent régulièrement au Vélodrome pour rendre visite à leurs anciens coéquipiers, mais certainement aussi pour prendre la température. Car selon plusieurs proches, leur aventure à l’OM n’est pas terminée. Avant de quitter la cité phocéenne, Payet et Mandanda ont négocié un projet de reconversion.

Zidane pourrait redonner un coup de fouet au mercato de Pogba. L'OM en bonne position pour une surprise ? ⚽

➡️ https://t.co/NmZOV967EH pic.twitter.com/ooQFkQ2VSZ — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 28, 2024

Payet a trouvé un accord

Comme l’a annoncé Dimitri Payet, présent à Marseille le 14 décembre dernier, leur rôle n’est pas encore défini, mais un accord tacite existe. « Ce sera au président de décider. Après, il y a un accord, quelque chose qui a été signé. Je prendrai la place qu'on me donnera car mon objectif est d'aider l'OM et de rendre tout ce qu'on m'a donné » a confié le joueur de Vasco de Gama, dont le contrat expire en juin prochain.

Fin de carrière à Rennes pour Mandanda ?

Dans une situation similaire sur le plan contractuel, Steve Mandanda aurait également la possibilité de retourner dans son club de cœur. « C'est vrai qu'il y a un accord. Il y avait une volonté de Pablo Longoria de ne pas se séparer définitivement de quelqu'un qui connaît aussi bien l'OM et le foot. Est ce que ce sera dans la direction sportive ou sur le terrain ? Ce sera à discuter au moment voulu en fonction des besoins du club » avait déclaré un proche du dossier. Alors que l’arrivée de Brice Samba le pousse un peu plus vers la sortie, l’ancien marseillais fera-t-il son retour à Marseille en 2025 ? Le récent retour de Fabrizio Ravanelli a montré qu’il existait toujours une place pour les légendes.