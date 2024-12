OM : Un transfert déjà officialisé pour 2025

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM aura donc été très actif lors du dernier mercato estival. Suite à l’arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen a gâté son nouvel entraîneur avec pas moins de 12 recrues. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjberg est ainsi arrivé en provenance de Tottenham. Alors que le Danois a été prêté avec option d’achat, il est déjà acté que celle-ci, de l’ordre de 13,5M€, sera levée par l’OM dans les semaines ou mois à venir.

A 29 ans, Pierre-Emile Hojbjerg est aujourd’hui un joueur de l’OM. Enfin pas totalement… En effet, le milieu de terrain danois appartient toujours officiellement à Tottenham, qui l’a prêté au club phocéen durant le dernier mercato estival. Hojbjerg a donc été cédé à Marseille, qui dispose toutefois d’une option d’achat, estimée à 13,5M€. L’OM a donc la possibilité de recruter définitivement le milieu de terrain et c’est ce qui sera fait comme l’a d’ores et déjà annoncé Mehdi Benatia.

« L'opération deviendra bientôt permanente »

Rien n’est encore officiel concernant le transfert définitif de Pierre-Emile Hojbjerg à l’OM et pourtant, cela est déjà acté. C’est Mehdi Benatia qui l’avait annoncé pour Tipsbladet. En effet, le conseiller sportif olympien avait fait savoir : « Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer ». Rendez-vous donc en 2025 pour ce transfert.

« Parce que l'année prochaine… »

Et même Pierre-Emile Hojbjerg imagine d’ores et déjà son avenir à l’OM alors que son transfert définitif n’a toujours pas été officialisé. Pour L’Equipe, le Danois confiait : « Je ne suis pas là pour tout faire, je fais partie d'une équipe. Chacun a un rôle à jouer encore une fois. Si on a une médaille à la fin, on aura tous la même. C'est pour ça que c'est important que chacun comprenne bien son rôle à l'entraînement, en match, dans le vestiaire. Des joueurs ne vont pas trop jouer cette saison mais ils ont une grande responsabilité de rendre les séances encore plus dures. Parce que l'année prochaine, quand il y aura la Ligue des champions, avec deux matches par semaine, là, il faudra être prêts et on sera récompensés si on a bien fait le boulot cette année. Ce n'est pas facile bien sûr parce qu'on a tous signé à l'OM pour être sur le terrain. Mais tout le monde a de la valeur, que tu joues ou pas, que tu sois premier ou deuxième gardien ».