Mercato - OM : «C'est terminé», un transfert va faire des dégâts !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle saison 2023-2024 au Stade Bretois, Lilian Brassier a réussi à prendre de la valeur pour finir prêté à l'OM. Le défenseur formé au Stade Rennais était très attendu mais depuis le début de la saison, il fait partie des déceptions du mercato estival. En effet, son bilan est assez mitigé et il ne fait plus partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi. D'ailleurs il pourrait finir par être totalement éclipsé si l'OM recrute un défenseur central cet hiver.

Alors que son transfert était très attendu à l'OM l'été dernier, Lilian Brassier présente un bilan plutôt mitigé après la première moitié de la saison. Si le club a réussi à bien se relancer après une saison difficile, le joueur de 25 ans a du mal à participer à la fête en ce moment. La déception est telle que le club de la cité phocéenne pourrait chercher un nouveau joueur cet hiver pour s'assurer de pouvoir compter sur un défenseur central.

L’OM frappe fort ! Un entraîneur qualifié de "meilleur du monde" rejoint le club. Quels changements à l'horizon ? 🔥 https://t.co/2Pfbgfx2XB — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 30, 2024

Brassier à la peine

Très peu convaincant sur le terrain ces derniers mois, Lilian Brassier n'était pas dans l'effectif pour affronter le RC Lens et est resté sur le banc quasiment tout le temps lors des derniers matches de 2024. Ses qualités, très appréciées au départ, ont du mal à émerger en ce moment. « Il était en pleine progression lorsqu’il est arrivé à l’OM. Il y a avait une marche à monter et il n’a pas réussi à le faire. De Zerbi lui reproche en permanence le fait qu’il n’arrive pas à assimiler ses exigences, à savoir relancer vite en prenant des initiatives avec des passes difficiles. Il n’y arrive pas et en plus il a fait de grosses erreurs… » déclare Nicolas Filhol au moment de faire le bilan pour Football Club de Marseille.

Brassier menacé

Au vu de ses récents résultats, Lilian Brassier n'arrive plus à convaincre Roberto De Zerbi et il pourrait finir par camper sur le banc pendant de longues semaines. En effet, un danger plane au-dessus de la tête du défenseur central. « C’est très décevant et en plus on parle maintenant de recruter en défense cet hiver. Si c’est le cas c’est terminé pour lui » rajoute le journaliste.