Mercato : Le Real Madrid a trouvé son futur Ballon d’Or ?

Le Real Madrid est sans doute le club qui anticipe le plus les transferts. Capable d’attendre plusieurs mois, voire années avant de recruter un joueur, le Real Madrid est parfois pris de court. Avec le départ de Toni Kroos non remplacé et un Luka Modric vieillissant, le milieu de terrain madrilène manque de créateur. Le nom de Martín Zubimendi parcourt les couloirs de Valdebebas et il est considéré comme le futur Rodrigo.

Toni Kroos a pris sa retraite et son départ fait mal au Real Madrid. Aucun joueur n’est capable d’avoir l’influence qu’il avait, en témoigne sa passe extraordinaire pour Vinicius la saison dernière face au Bayern Munich. Mais la relève est déjà là.

Zubimendi, future star du football ?

Milieu de terrain à la Real Sociedad, Martin Zubimendi intéresse depuis plusieurs mois le Real Madrid. Cet été, plusieurs clubs comme Liverpool et Arsenal avait tenté de l’attirer, sans succès. Agé de 25 ans, il est considéré par la presse espagnole comme le successeur de Xabi Alonso où même de Rodrigo, tout juste sacré Ballon d’Or 2024…

Le Real Madrid fonce sur Zubimendi ?

Devant sa faiblesse au milieu du terrain, le Real Madrid pourrait tenter de recruter Martin Zubimendi. AS révèle que le club espagnol voudrait le recruter dès cet hiver, les dirigeants ayant pris conscience des manquements à ce poste. Il faudra tout de même débourser la somme de 40M€ pour s'attacher les services de l'international espagnol.