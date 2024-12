Mercato - OM : Payet lui a évité une grande désillusion

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à Vasco de Gama, Dimitri Payet aura donc connu deux passages à l'OM, de 2013 à 2015, puis à partir de janvier 2017 jusqu'en 2023. Il ne sera donc resté qu'un an et demi du côté de West Ham, avant donc de retrouver la Canebière. Un retour à l'OM que Payet a fait notamment au détriment d'une signature dans un grand club européen. Pour le plus grand bonheur de son frère.

Quelques mois seulement après avoir racheté l'OM, Frank McCourt n'avait pas hésité à sortir le chéquier pour rapatrier Dimitri Payet. Alors qu'il évoluait à West Ham, il est revenu à Marseille moyennant 15M€. Courtisé pourtant par de grands clubs européens, Payet a choisi de retrouver le club phocéen, de quoi éviter une certaine déception chez son frère, Anthony.

« Je suis admiratif »

Pour Le Parisien, Anthony Payet s'est confié sur la carrière de son frère, Dimitri. il a tout d'abord expliqué : « En toute objectivité, je suis admiratif. Il lui est arrivé de me bluffer. Au fil des années, j’ai vu son jeu évoluer. L’ailier s’est mué avec bonheur en numéro 10. Techniquement, il réussit des gestes assez incroyables. Il est hors-norme et appartient à ces joueurs pour lesquels on se rend au stade. Dim est un passeur d’émotions ».

« J'aurais été un peu déçu »

Evoquant par la suite le choix de Dimitri Payet de revenir à l'OM après West Ham, il a alors lâché : « Après West Ham, il aurait pu intégrer un top club européen. Mais j’aurais été un peu déçu qu’il ne revienne pas à l’OM ».