Neymar - Mbappé : Le PSG fixé pour son nouveau transfert historique !

À ce jour, le PSG détient le record historique des deux transferts les plus onéreux de toute l'histoire du mercato avec Neymar et Kylian Mbappé. Il semblerait que le Qatar ait tenté de faire sauter ce record l'été dernier avec Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone. Mais son agent, Jorge Mendes, vient de fermer définitivement la porte aux dirigeants du PSG...

Lors du mercato estival 2017, les propriétaires qataris du PSG avaient fait sauter la banque en s'offrant Neymar et Kylian Mbappé. Deux transferts qui restent, à ce jour, les plus chers de toute l'histoire du marché des transferts, puisqu'ils avaient respectivement coûté 222M€ puis 180M€ au PSG. Et qui détrônera Neymar dans les années à venir ? Le phénomène Lamine Yamal était un candidat très sérieux à ce nouveau record, puisqu'il semblerait que le PSG ait tenté de le déloger du FC Barcelone l'été dernier : « Le président a déjà dit qu'il avait eu une offre de 250 millions qu'il l'avait rejetée, qu'il ne l'avait jamais envisagée. Elle venait de France », indiquait en novembre dernier Enric Masip, le conseiller du président du FC Barcelone Joan Laporta, au micro d'El Chiringuito.

Yamal ne viendra pas au PSG

Le Barça aurait donc repoussé une offre historique de 250M€ pour Lamine Yamal, qui semble donc être le nouveau fantasme du PSG sur le marché des transferts. Mais ce dossier ne semble pas parti pour aboutir dans les années à venir, puisque Jorge Mendes a fait une annonce très claire sur l'avenir de Yamal jeudi soir, en marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards : « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt prolonger son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », a indiqué l'agent de Yamal. Et le PSG ne battra donc pas le record historique de Neymar avec le crack du FC Barcelone...

Neymar et Mbappé dominent le classement

Voici justement le classement des 10 transferts les plus chers de toute l'histoire du mercato, avec une grosse domination du PSG grâce aux opérations Neymar et Mbappé.

1-Neymar au PSG, 222M€ (2017)

2-Kylian Mbappé au PSG, 180M€ (2017)

3-Ousmane Dembélé au FC Barcelone, 145M€ (2017)

4-Philippe Coutinho au FC Barcelone, 135M€ (2018)

5-João Félix à l'Atlético de Madrid, 127M€ (2019)

6-Enzo Fernandez à Chelsea, 121M€ (2022)

7-Eden Hazard au Real Madrid, 120,8M€ (2019)

8-Antoine Griezmann au FC Barcelone, 120M€ (2019)

9-Jack Grealish à Manchester City, 117,5M€ (2021)

10-Cristiano Ronaldo à la Juventus, 117M€ (2018)