Mercato : Le PSG recalé pour un transfert à 250M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A en croire les révélations de Mundo Deportivo, le PSG aurait fait au cours de cette année, une offre de 250M€ auprès du FC Barcelone pour le transfert de Lamine Yamal. Mais le phénomène de 17 ans lui, va prochainement prolonger en Catalogne comme l’a récemment confirmé son agent Jorge Mendes.

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG aurait tenté le gros coup Lamine Yamal il y a quelques mois. En effet, MARCA a révélé que Paris avait transmis une grosse offre au FC Barcelone pour le transfert du phénomène espagnol, tandis que Mundo Deportivo révélait que le PSG avait proposé une offre historique de 250M€ pour le crack né en 2007.

Rashford au PSG ? Un départ de Manchester United semble sur la table. Les rumeurs s'intensifient ! ⚡

➡️ https://t.co/AfLZp1idNs pic.twitter.com/4au0typLV9 — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

Lamine Yamal va prolonger au FC Barcelone

« Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250M€ et j’ai dit non. C’est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n’est pas reflété dans la valeur comptable », révélait ainsi le président catalan Joan Laporta. Mais comme l’a récemment révélé l’influent agent Jorge Mendes, tout ce feuilleton va prendre fin avec la prolongation de Lamine Yamal au Barça : « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », a révélé le Portugais aux Globe Soccer Awards ce jeudi à Dubaï.

« C’est un joueur totalement différent de tous les autres »

« La vérité est que la saison dernière, Lamine a été phénoménal. Pour moi et pour beaucoup d’autres, il a été le meilleur joueur du monde l’année dernière, aussi bien avec l’Espagne qu’avec Barcelone. C’est un joueur totalement différent de tous les autres. Il sait ce dont il a besoin pour son avenir, c’est un garçon équilibré et je pense qu’il est prêt à rester au sommet pendant de nombreuses années. Maintenant, il se remet de sa blessure, il doit avoir un peu de patience et il reviendra bientôt dans l’équipe », conclut Jorge Mendes.