Clashé par un joueur de l’OM, il répond cash

Neal Maupay a récemment chambré Everton sur les réseaux sociaux, qui l’a prêté avec option d’achat à l’OM l’été dernier. L’attaquant de 28 ans s’était réjoui de voir les Toffees s’incliner à domicile face à Nottingham Forest (0-2). En conférence de presse, Sean Dyche a répondu à son ancien joueur.

Neal Maupay ne garde visiblement pas un très bon souvenir de ses années à Everton. Alors que les Toffees ont été battus par Nottingham Forest le 29 décembre dernier (0-2), l’attaquant de l’OM s’était réjoui de voir son ancien club s’incliner à domicile. « Quand je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris », a-t-il lâché sur les réseaux sociaux.

« Je ne pense pas que nous nous préoccupons de ce sujet »

Présent en conférence de presse jeudi, Sean Dyche a été interrogé sur les propos de Neal Maupay. « Je pense qu’il est juste de dire que je me concentre sur bien plus important à Everton. Je n’ai pas besoin de me préoccuper de ses commentaires », a-t-il déclaré. Relancé sur une éventuelle procédure disciplinaire, l’entraîneur d’Everton a ajouté : « Je ne pense pas que nous nous préoccupons de ce sujet. »

Maupay est toujours sous contrat avec Everton

Si une procédure disciplinaire est évoquée, c’est parce que Neal Maupay est pour le moment toujours un joueur d'Everton. En effet, l’attaquant âgé de 28 ans est arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt payant de 500 000€, avec une option d’achat obligatoire estimée à 5,5M€, qui n'a pas encore été levée.