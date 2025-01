Greenwood : Le rendez-vous qui va faire jubiler l'OM !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille est confronté à une situation délicate en ce début de seconde partie de saison : rattraper le PSG qui a 10 points de plus que le club phocéen avec un match d'avance. Sur le plan personnel Mason Greenwood aimerait dépasser Bradley Barcola et devenir le meilleur buteur de la saison en Ligue 1.

Mason Greenwood est sans contestation possible l'une des meilleures recrues estivales de l'OM. L'attaquant anglais de 23 ans fait partie des jolis coups opérés par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia. Le président de l'Olympique de Marseille et son conseiller sportif ont également mis la main sur Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot et Geronimo Rulli, apportant tous satisfaction jusque-là.

Mason Greenwood a un souhait : être meilleur buteur du championnat

Avec 10 buts marqués en 15 journées de Ligue 1 disputées, Mason Greenwood compte bien prendre dépasser Bradley Barcola et laisser le meilleur buteur du PSG en championnat cette saison, en surclassant Jonathan David au passage, dans un seul et unique but : être sacré meilleur buteur de la saison 2024/2025 de Ligue 1.

Greenwood fait gagner au finish

C'est en effet l'information communiquée ces dernières heures par La Provence. Le quotidien régional a fait part dans ses colonnes de jeudi que Mason Greenwood aurait à cœur, dès son premier exercice à l'OM, de rafler le titre de meilleur buteur du championnat, rien que ça. Les supporters de l'Olympique de Marseille vont exulter.