OM : Le pari de Greenwood qui va faire du bruit au PSG !

Thomas Bourseau

A l'OM, Mason Greenwood fait lever les foules à l'Orange Vélodrome. De par ses gestes techniques, sa percussion ainsi que ses buts. Avec 10 réalisations au compteur en Ligue 1, l'attaquant anglais vise le titre de meilleur buteur de la saison alors qu'il est au coude à coude avec Jonathan David ainsi que Bradley Barcola, ailier du PSG.

Mason Greenwood a réalisé un début de saison canon. Recruté pour 31M€ par l'OM, l'ancienne promesse du football anglais avant l'affaire de viol et de violences conjugales envers Harriet Robson qui lui ont fermé les portes de Manchester United et des Three Lions a empilé les buts en Ligue 1 au mois d'août (5 buts en 3 matchs).

Avec ses 10 buts à la mi-saison, Greenwood vise plus loin

Il aura fallu quatre autre mois complets pour permettre à Mason Greenwood de mettre 5 nouveaux buts en Ligue 1 avec l'OM. L'Anglais a donc été moins en réussite par la suite, mais demeure un élément incontournable de l'animation offensive de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, quand bien même il a eu un petit passage à vide, Greenwood compte bien s'adjuger un titre honorifique individuel.

Greenwood veut surclasser Barcola et finir meilleur buteur de Ligue 1

Si l'on se fie aux informations communiquées par La Provence, Mason Greenwood lorgnerait le statut de meilleur buteur de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Avec actuellement 10 unités au compteur, Greenwood est deuxième au classement des buteurs derrière les 11 réalisations de Jonathan David. L'attaquant de l'OM vise le Graal et compte bien donc doubler Bradley Barcola, à égalité de buts, au passage. Reste à savoir si le souhait de Mason Greenwood se réalisera à présent.