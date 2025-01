Dégoûté, il est sauvé par l'OM !

Arnaud De Kanel

Le désintérêt pour le football n'a cessé de croître en 2024, notamment chez les romantiques du ballon rond comme Ryad Boudebouz. L'ancien meneur de jeu de l'ASSE n'apprécie pas l'évolution de son sport et il regarde donc de moins en moins de matchs. Seules deux équipes lui résistent encore : le Real Madrid et... l'OM !

Le football moderne ne plait forcément pas aux esthètes. La surathlétisation du ballon rond est en train de lui faire perdre tout son charme. Et même chez les joueurs, cela devient de plus en plus dur. Ryad Boubebouz admet suivre de moins en moins les matchs. Cependant, il garde un œil attentif aux performances du Real Madrid ainsi qu'à celles de l'OM de Roberto De Zerbi qui prône un jeu qui lui est familier.

«Je suis encore le Real Madrid et l'OM de De Zerbi»

« Non, non... Je ne prends plus beaucoup de plaisir à le regarder. Je suis encore le Real Madrid et l'OM de De Zerbi. Avant j'étais boulimique, je me jetais sur le moindre match. C'est devenu stéréotypé. Il y avait moins de "data". Aujourd'hui, il faut courir, gagner les duels, c'est la priorité. Je n'y vois aucune notion de plaisir », a déploré l'international algérien de 34 ans dans un entretien accordé à L'Equipe. Ce dernier dit avoir apprécié son passage en Liga.

«La Liga, c'est le pied»

« J'ai aimé mon passage au Real Bétis, mais malheureusement, il a été entaché par des pépins physiques. La Liga, c'est le pied. Je me souviens qu'on jouait le Barça en allant chercher l'adversaire dans sa surface avec Messi dans le dos... Les blocs bas, la transition à tout prix, ce n'est pas ce que j'aime », a ajouté Ryad Boudebouz. Les temps ont changé.