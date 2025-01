Mercato : L'OM tente un joli coup de poker, c'est raté !

Thomas Bourseau

Et si le renfort de l'OM cet hiver dans le secteur défensif était un habitué de la Ligue 1 ? Benoît Badiashile a effectué 5 saisons dans l'élite du football français à l'AS Monaco du haut de ses 23 ans. A Chelsea depuis 2023, le défenseur central est blessé et n'est pas indispensable à Enzo Maresca chez les Blues. L'inspiration de l'Olympique de Marseille ne devrait cependant mener à rien.

Benoît Badiashile (23 ans) a été formé et a fait ses premiers pas chez les professionnels à l'AS Monaco. Après cinq saisons dans le grand bain sur le Rocher, l'international français aux deux sélections a quitté la Principauté afin de s'installer à Londres en signant à Chelsea à l'été 2023. Toutefois, sous Enzo Maresca qui n'est autre que le coach des Blues cette saison, Badiashile n'est clairement pas dans une configuration avantageuse en Premier League.

Une légende pourrait-elle retrouver son port en pleine tempête ? 🧐 Les rumeurs sur Mandanda s'intensifient à Marseille !

➡️ https://t.co/hUIrtYvc3R pic.twitter.com/gsjs3C7ko1 — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

L'OM penserait à Benoît Badiashile

Et pour cause, hormis quelques rares exceptions, le défenseur central français n'a pas vraiment sa chance dans l'élite du football anglais avec Chelsea cette saison et a dû jusqu'ici se contenter de la Ligue Europa Conférence et de la Coupe de la Ligue anglaise pour avoir du temps de jeu. Blessé à l'entraînement courant décembre, Benoît Badiashile pourrait donc pour toutes les raisons citées ci-dessus être le coup de poker de l'Olympique de Marseille cet hiver.

La Provence affirme une volonté claire des dirigeants de l'OM de recruter Badiashile, le renforcement du secteur défensif de l'effectif de Roberto De Zerbi étant le chantier prioritaire à Marseille pour le mercato hivernal.

L'opportunité Badiashile vole déjà en éclat ?

Cependant, il ne faudrait pas vraiment s'attendre à ce que l'OM soit en réussite d'ici la fermeture du marché hivernal. Du moins en ce qui concerne le feuilleton Benoît Badiashile. Les dernières tendances ne plaideraient pas en faveur de l'Olympique de Marseille dans la course à la signature de Badiashile.

En effet, La Provence affirme que Chelsea n'aurait nullement l'intention de faire une croix sur l'international français et ce, quand bien même il semble être blessé pour une durée importante et qu'il ne soit pas incontournable en Premier League aux yeux de son coach Enzo Maresca. L'OM pourrait donc déjà avoir perdu tout espoir pour Badiashile.