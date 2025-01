Un démenti sur Instagram avant son transfert au PSG ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes et le PSG va sans doute en être l’un des acteurs en Ligue 1. Le club de la capitale cherche à se séparer de certains éléments, mais également à recruter, notamment en attaque. Les dirigeants parisiens pisteraient notamment Marcus Rashford, qui a d’ailleurs fait une annonce sur son avenir sur Instagram.

Il pourrait très bientôt y avoir de l’agitation à Paris. En effet, le mercato hivernal est ouvert et le PSG cherche à se renforcer, mais également à se séparer de certains joueurs. Les principaux candidats à un départ sont connus, il s’agit de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Les deux joueurs ne semblent pas être dans les plans de Luis Enrique, qui ne les fait presque pas jouer. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français pourrait rebondir du côté de Manchester United, qui s’est montré intéressé.

Une star sur le départ ? Le PSG est prêt à frapper fort ce mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/6jMwAUthct pic.twitter.com/zB0RKoS2Vr — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Marcus Rashford est sur la liste du PSG

Le PSG pourrait donc faire affaire avec Manchester United et dans les deux sens. En effet, Randal Kolo Muani pourrait débarquer en Angleterre et Marcus Rashford pourrait la quitter. L’attaquant est sur les tablettes du club de la capitale et son départ cet hiver est fort probable. Le joueur de 27 ans avait confié dernièrement lors d’une interview que le moment était peut-être venu pour lui de quitter les Red Devils.

Rashford prend la parole sur son avenir

Depuis quelques semaines, de nombreuses informations sortent donc au sujet de Marcus Rashford. Dernièrement, c’est The Sun qui avait affirmé que l’Anglais s’était rapproché de l’agence de management Stellar Sports pour favoriser son départ. Une information démentie sur Instagram par le joueur suivi par le PSG. « Il y a eu beaucoup de fausses informations qui sont sorties ces derniers jours, mais là ça en devient ridicule : je n’ai pas été en contact avec une agence et je n’ai pas l’intention de l’être. » Reste à voir si cela remet en cause ou non un départ cet hiver.