OM : De Zerbi réclame plusieurs transferts en public !

Amadou Diawara

L'été dernier, la direction de l'OM a offert douze joueurs au total à Roberto De Zerbi. Insatiable, le coach italien voudrait voir d'autres recrues rejoindre son effectif cet hiver. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a réclamé plusieurs transferts à Pablo Longoria.

Après une saison 2023-2024 totalement ratée, l'OM de Pablo Longoria a décidé de se révolutionner. En effet, le club olympien a changé d'entraineur, avant de mettre le feu au mercato. Plus précisément, l'OM a remplacé Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi, avant de recruter douze joueurs au total.

Une offre de 25M€ pour Pereira ? L'OM relance la piste d'un international brésilien, mais un club de son pays joue les trouble-fêtes ⚽️

➡️ https://t.co/1cDZi9jx0L pic.twitter.com/FxTBrhDmFG — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

De Zerbi veut renforcer ses postes faibles

Arrivé à l'OM a la fin de la saison précédente, Roberto De Zerbi a vu Pablo Longoria et Medhi Benatia le régaler immédiatement sur le mercato. En effet, douze nouveaux joueurs - dont Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot - ont signé à l'OM l'été dernier. Malgré tout, Roberto De Zerbi réclame toujours des recrues à ses dirigeants. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach marseillais a affirmé qu'il avait besoin de renforts au mois de janvier.

«Il faut trouver les profils justes»

« Le mercato ? On est des professionnels, on doit se donner à 100% jusqu'au dernier jour. A ce moment-là, on se salue et on change de club. Je suis à l'aise dans ces moments-là. Je les vis avec Benatia et tout le département scouting. Pablo Longoria est très attentif. Le mercato de janvier doit être intelligent, il faut trouver les profils justes, là où on est plus faibles », a confié Roberto De Zerbi, le technicien de l'OM. Reste à savoir si Pablo Longoria et Medhi Benatia répondront à sa demande cet hiver.