Mercato de folie : Le Paris FC lâche ses vérités

Ça y est, le Paris FC est entré dans une nouvelle ère. Le rachat du club parisien par la famille Arnault a été officialisé et suite à cela, des questions sont apparues concernant le mercato hivernal PFC. Faut-il s’attendre à des folies ou un recrutement plutôt calme ? On devrait visiblement rester sobre à Paris.

Racheté, le Paris FC peut désormais compter sur la fortune des Arnault, l’une des familles les plus riches de la planète. Le rachat du club parisien a alors laissé place à certains fantasmes pour ce mois de janvier et le mercato hivernal. Des transferts à plusieurs millions d’euros sont-ils prévus au PFC afin notamment de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison ? Pas forcément.

« Si on recrute, ce sera très limité »

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et du côté du Paris FC, on ne devrait pas assister à de grosses folies à plusieurs millions d’euros selon Le Parisien. « Si on recrute, ce sera très limité et sur des profils de très haute qualité », a fait savoir le directeur sportif, François Ferracci.

Deux recrues à prévoir au Paris FC ?

Entraîneur du Paris FC, Stéphane Gilli a lui confié à propos du mercato : « Je suis très content de mon groupe, il y a déjà de la qualité et si on prend des joueurs, ce sera pour qu’ils amènent une vraie plus-value ». Le PFC devrait tout de même accueillir des nouvelles têtes ce mois de janvier. Un attaquant évoluant sur le côté et un latéral polyvalent seraient espérés.