PSG - RC Lens : Une menace XXL pour ce transfert à 30M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’une doublure à Marquinhos, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Abdukodir Khusanov. Le prodige ouzbek du RC Lens est disponible sur le marché hivernal, pour une somme de 30M€. Mais en plus du club parisien, ce serait désormais Manchester City qui aurait pris les devants dans ce dossier. Explication.

Le mercato hivernal promet d’être animé du côté du PSG. Et pour cause, dans le sens des départs, Paris a déjà prévu de se séparer de plusieurs éléments. Ainsi, si en attaque, Marco Asensio et Randal Kolo Muani pourraient clairement plier bagages, en défense, Milan Skriniar est tout proche de faire ses valises, lui qui avait été convoité par l’Arabie Saoudite l’été dernier.

Le PSG prépare un mouvement stratégique, influencé par le FC Nantes. Vers un départ imminent pour Kolo Muani ? 🔄 https://t.co/sPgtRUdWS6 — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

Le PSG veut recruter un axial droit cet hiver

Logiquement, le PSG va tenter de remplacer le Slovaque en cas de départ de ce dernier. Car derrière Willian Pacho dans l’axe gauche de la défense, Luis Enrique ne manque pas d’options avec les retours de blessure de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez, mais également avec la présence de Lucas Beraldo. En revanche, derrière Marquinhos à droite, le départ de Milan Skriniar laisserait peu de possibilités au coach espagnol. De ce fait, recruter un défenseur axial droit capable de faire souffler Marquinhos est l’une des grandes priorités du PSG en ce mois de janvier. Plusieurs noms ont déjà été associés au club de la capitale, comme Ilya Zabarny (Bournemouth) et Abdukodir Khusanov.

Abdukomir Khusanov vers Manchester City ?

Auteur d’une bonne première partie de saison, l’Ouzbek âgé de 20 ans fait tourner des têtes en Europe. Khusanov a le vent en poupe, et intéresse le PSG, mais aussi plusieurs cadors européens comme Newcastle ou encore l’Atlético de Madrid. Disponible sur le marché pour un montant oscillant entre 25M€ et 30M€, le crack né en 2004 a également tapé dans le viseur de Manchester City, qui comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano, s’est déjà renseigné sur les conditions de son transfert auprès de Lens. Affaire à suivre...