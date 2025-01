Messi, Neymar… Un problème de longue date est révélé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entre 2021 et 2023, Lionel Messi et Neymar se sont côtoyés du côté du PSG. Si leur rendement à Paris n’aura pas eu l’effet escompté, les deux vedettes ont ainsi fait partie d’un groupe de nombreux sud-américains présents au sein de l’effectif parisien. Et selon le Parisien, ces derniers s’octroyaient parfois des jours de vacances supplémentaires.

Désormais, le PSG ne veut plus avoir à faire avec aucune vedette. Le club de la capitale a clairement affiché sa nouvelle politique sportive, basée sur la constitution d’un collectif fort, et sur le développement de jeunes joueurs prometteurs. De ce fait, plusieurs stars ont quitté Paris au cours des dernières années comme cela a pu être le cas de Lionel Messi, Kylian Mbappé, ou encore de Neymar.

Lionel Messi et Neymar n’ont pas répondu aux attentes

L’Argentin et le Brésilien, réunis au PSG après leur magnifique passage au FC Barcelone, n’auront pas permis à Paris d’obtenir les résultats escomptés. Surtout, l’attitude des deux joueurs a régulièrement été pointée du doigt. Lionel Messi et Neymar étaient très proches dans le vestiaire de plusieurs joueurs sud-américains, qui, au moment de reprendre l’entraînement après certaines trêves internationales, s’accordaient quelques passe-droits.

Les Sud-Américains du PSG rentraient en retard

C’est en tout cas ce que révèle le Parisien ce vendredi. Alors que le PSG est de retour aux affaires avec le Trophée des Champions face à l’AS Monaco ce dimanche, le quotidien révèle que par le passé, plusieurs joueurs sud-américains s’accordaient quelques jours de vacances supplémentaires après les fêtes de Noël, jouant notamment sur une incompréhension du calendrier de reprise.