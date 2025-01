PSG : Après la catastrophe, il met fin à la panique !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain, à l'instar de la saison dernière, pourrait lancer l'année civile par un titre : le Trophée des champions. En déplacement à Doha pour cette finale contre l'AS Monaco, Gianluigi Donnarumma a fait un point médical sur son visage deux semaines après le choc face à Wilfried Singo au niveau de son visage.

Le 18 décembre dernier, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre d'un match avancé de la 16ème journée de Ligue 1. Au bout de la 20ème minute de jeu, Gianluigi Donnarumma n'avait pas d'autre choix que de céder sa place à Matvey Safonov. La cause ? Un gros contact avec Wilfried Singo. L'international ivoirien essuyait, de manière involontaire, son crampon sur la joue droite de Gianluigi Donnarumma qui avait quitté la pelouse de Louis II ensanglanté.

«Tout le monde est prêt et on va gagner»

Sur place, Gianluigi Donnarumma avait été rafistolé afin de stopper l'hémorragie. Deux semaines se sont écoulées, les fêtes de Noël et de la nouvelle année sont passées. L'occasion pour le PSG d'effectuer sa reprise ces dernières heures au Campus PSG avant de s'envoler pour Doha en marge du Trophée des champions dimanche contre l'AS Monaco. Gianluigi Donnarumma fait partie du groupe de 26 joueurs sélectionnés par Luis Enrique pour ce possible futur trophée. Aux caméras des médias du Paris Saint-Germain, le portier italien a souhaité ses meilleurs voeux aux suiveurs du PSG. « Bonne année à vous. On va décoller pour Doha pour la finale. Tout le monde est prêt et on va gagner. ».

«Comment ça va après Monaco ? Bien. J'ai les points»

Par la suite, Gianluigi Donnarumma a donné de ses nouvelles physiquement parlant après ce choc spectaculaire avec Wilfried Singo en décembre dernier.

« Comment ça va après Monaco ? Bien. J'ai les points (ndlr de suture, il montre son visage). Je vais très bien récupérer ».