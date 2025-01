Kolo Muani au Qatar : La décision inattendue du PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain pourrait rafler son premier titre de la saison dès dimanche soir. Au Qatar, le PSG tentera de remporter le Trophée des champions contre l'AS Monaco, comme ce fut le cas la saison passée face au Toulouse FC. Et alors qu'il était resté sur le carreau ces derniers temps, Randal Kolo Muani sera de la partie.

La dernière fois que Randal Kolo Muani a foulé une pelouse remonte au 6 décembre dernier à Auxerre (0-0). Et la dernière apparition de Kolo Muani sur une feuille de match du PSG avait lieu quelques jours après à Salzbourg en Ligue des champions (3-0). L'international français avait passé l'intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants.

📑 Un groupe de 2️⃣6️⃣ Parisiens pour le Visit Qatar Tour 2025 et le Visit Qatar Trophée des Champions ! 🏆 pic.twitter.com/UDQ0ID7bcE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2025

Kolo Muani fait son retour au Qatar après trois absences de rang dans le groupe du PSG

Par la suite, que ce soit l'OL (3-1), l'AS Monaco (4-2) ou le RC Lens (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), le nom de Randal Kolo Muani n'a pas une fois figuré sur les feuilles de match de Luis Enrique. Le dimanche 5 janvier prochain, le PSG affrontera une nouvelle fois l'AS Monaco, mais cette fois-ci dans le cadre du Trophée des champions à Doha au Qatar. Et Randal Kolo Muani y signera son grand retour.

Kolo Muani à Doha et Skriniar aussi

Le PSG a communiqué sur son compte X la liste des 26 joueurs convoqués par Luis Enrique pour ce Trophée des champions qui se déroulera au Qatar dimanche soir. Randal Kolo Muani s'invite donc à l'éventuelle fête, à l'instar de Milan Skriniar qui n'était pas sélectionné contre le RC Lens et l'OL non plus. En ce début d'année 2025, Luis Enrique semble donc repartir sur de nouvelles bases avec certains indésirables.