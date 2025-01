PSG : France 98 part au clash avec Neymar !

Jean de Teyssière

Mi-décembre, Neymar avait donné une interview à RMC Sport, auprès de Marion Bartoli. L’ancien joueur du PSG a réglé ses comptes avec les supporters parisiens, mais également les dirigeants du club de la capitale. Une interview qui a beaucoup agacé Christophe Dugarry, champion du monde 1998.

Pour la première fois depuis son départ du PSG en août 2023, le footballeur brésilien Neymar Junior a donné une interview à la presse française. Une interview règlement de compte puisque l’ancien joueur du PSG a mis les choses au clair sur son aventure parisien.

«Je rêve qu’un joueur quitte le PSG en disant merci»

Dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry n’a pas apprécié cette sortie médiatique de Neymar : « Moi, je rêverais qu’un joueur du PSG parte, ou même d’un autre club, et qui disent ‘merci’. Les mecs ont joué dans des conditions, ils ont été payés des sommes extraordinaires, ils ont joué dans des stades pleins, des conditions pour jouer au football exceptionnelles où t’as tout pour jouer et faire ton métier dans les meilleures conditions qui puissent exister. Il était dans les meilleures conditions possibles, est-ce qu’il ne peut pas dire une fois ‘j’aurais pu faire mieux’. Je ne l’entends jamais et moi, ça me saoule. »

«Neymar ne peut s’en prendre qu’à lui-même»

« Je vais pas te dire que le PSG a tout fait bien car à chaque fois avec ces grands joueurs ça a mal fini, mais est-ce que c’est pas possible aussi de dire une fois : ‘j’ai travaillé dans des conditions exceptionnelles, j’ai eu un salaire incroyable, j’ai eu la chance de jouer avec des partenaires stratosphériques, j’ai eu des supporters qui m’ont supporté, un stade plein, des conditions géniales, et c’est vrai que j’aurais pu faire mieux’. Neymar n'a jamais été Ballon d'or, avec les qualités qu’il a eu, mec tu peux t’en prendre qu’à toi, poursuit Dugarry. C’est pas la faute des imbéciles qui sont venus te voir à la fin. »