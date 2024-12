PSG : Deux cracks vont débarquer ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plus d’un an et demi, le PSG souhaite davantage faire appel à des jeunes joueurs issus de son centre de formation. Si dernièrement, plusieurs Titis ont pu être responsabilisés par Luis Enrique, deux nouveaux talents de l’académie parisienne pourraient prochainement être intégrés au sein de l’équipe première avec Axel Tape et Mahamadou Sangaré.

Le PSG a totalement changé son mode de fonctionnement. Désormais, le club de la capitale n’hésite plus du tout à faire confiance aux jeunes, et cherche même à recruter des joueurs à fort potentiel. Mais au niveau de son centre de formation, Paris a également évolué dans le bon sens.

Le PSG fait davantage confiance aux jeunes

Longtemps pointé du doigt pour avoir laissé filer de gros talents qui évoluaient au sein de l’académie, le PSG cherche désormais à faire une place de choix à ses Titis les plus talentueux. Si Warren Zaïre-Emery, désormais titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain de Luis Enrique, illustre parfaitement cette vision, d’autres jeunes éléments comme Yoram Zague, Senny Mayulu, ou encore Ibrahim Mbaye ont tous eu leur chance ces derniers mois.

Axel Tape et Mahamadou Sangaré à l’essai avec les pros

Et à en croire les dernières révélations du Parisien, deux autres Titis pourraient prochainement être inclus au sein de l’équipe première du PSG. En effet, Axel Tape (défenseur, 17 ans) et Mahamadou Sangaré (attaquant, 17 ans), tout deux issus de la génération 2007, sont actuellement mis à l’essai avec l’équipe une parisienne. A suivre de près...